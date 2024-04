Sofía Suescun, sin piedad contra Laura Matamoros por su "acercamiento" a Kiko Jiménez en 'Supervivientes'

Tras arremeter en sus redes sociales contra Laura Matamoros y afirmar que no se cree a la influencer y que cree que su relación con Kiko Jiménez es interesada -"al colegio no habrá ido pero a arrimarse al sol que más calienta le han enseñado muy bien" ha escrito- Sofía Suescun ha asistido a la presentación del nuevo producto beatuy de Yves Saint Laurent en la capital y, sin pelos en la lengua, ha arremetido contra la compañera de su novio. Eso sí, dejando claro que no está celosa como se ha rumoreado: "Estoy siguiendo el programa y la verdad es que no tengo ni un pero con Kiko, está haciendo un concurso perfecto" confiesa.

"Desde el momento supervivencia, el momento contenido, que al final hay muchos que han ido a sobrevivir y se han quedado en ello, parece que han ido a un campamento y se les olvida que al final estamos todos los espectadores a que pase algo, ya sea un conflicto y luego lo resuelvan, como les ha pasado a Kiko y Laura" ha añadido, aplaudiendo el juego que está dando su amor en el reality. A diferencia de lo que se ha dicho, Sofía no cree que haya feeling entre ambos ni por parte de su novio ni por parte de la influencer: "Por parte de Laura me da igual, pero no lo veo yo eso. No me molesta. Yo confío en él igual que él en mí que yo estoy aquí" afirma.

@sofiasuescungaldeano OPINANDO SOBRE EL PASO DE KIKO POR @supervivientestv 🏝️💙 No es porque sea mi novio… pero es que… está haciendo un concurso IMPOLUTO. Contadme vuestra percepción y si os gusta este tipo de vídeos decídmelo y os subo uno cada semana. ♬ sonido original - Sofía suescun

Sofía ve a Laura cambiante y falsa

Kiko es su claro favorito como no podía ser de otra manera, aunque no ha dudado en hacerle un reproche relacionado con la hija de Kiko Matamoros. "Es el más generoso, no solo repartiendo comida sino perdonando porque yo en muchos momentos no sé si hubiera perdonado tan rápido. Yo si me enfado soy más radical y me hubiera tomado más a pecho el último cabreo que tuvo con Laura. Se dijeron palabras un poco subidas de tono, mucho insulto* me intento poner en su lugar para entenderlos, pero yo hubiera sido más tajante" asegura.

Y es que Sofía ve a Laura "muy cambiante" y falsa: "Cuando le interesa acercarse a Kiko porque hay que aliarse contra el enemigo como ahora, y sin embargo la semana pasada se lo querían cargar, veían que era fuerte y vieron ahí el filón para cargárselo". "Kiko creo que eso no lo está viendo o sí y es muy inteligente y prefiere no tenerlo en cuenta, pero yo quiero creer que se está dando cuenta de lo interesada que está siendo en ese sentido Laura" apunta, dejando claro que cree que "claramente" la influencer se ha acercado a su novio por interés.

"Está viendo que se ha salvado, que es querido, que al final es una figura muy importante, por él comen, por él sobreviven de alguna manera. Seguramente y no me equivoque, en pocas semanas en cuanto le convenga otra vez crear un conflicto de esos cutres que crea Laura, se lo intentarán cargar" sentencia.