Telecinco, dispuesta a recuperar su audiencia: Ana Obregón y Tamara Falcó tendrán un musical sobre su vida

Ana Obregón y Tamara Falcó tendrán un musical sobre su vida / Agencias

Telecinco se enfrenta a las cifras más bajas de audiencia en los últimos meses, y el poco éxito que han tenido algunos de sus formatos como 'Me resbala', presentado por Lara Álvarez, o 'Así es la vida', el magacín a cargo de Sandra Barneda. Es por eso que Ana Rosa Quintana ha tenido que adelantar su regreso a la televisión, que ahora será el próximo 18 de septiembre cuando debute por primera vez como presentadora de 'TardeAR', la nueva versión de 'El programa de Ana Rosa'. Sin embargo, Telecinco tiene previstos dos de sus grandes estrenos de cara al otoño, uno de los cuales tendrá como protagonistas a celebrities como Tamara Falcó o Ana Obregón.

Tras varias semanas hablando sobre el que será el gran regreso de 'GH VIP' de la mano de Marta Flich e Ion Aramendi este próximo 14 de septiembre, que contará con un formato renovado a pesar de mantener su esencia, se ha anunciado el que será el bombazo de Telecinco de cara al otoño. Según se ha podido conocer, se trataría de una versión adaptada del programa belga 'The musical of your life', que acumula varios premios en el extranjero y que pretende contar la vida de nuestras celebrities por medio de un musical.

Un formato que homenajeará a las celebrities españolas

Es por eso que, tratando de hacer frente a las bajas cifras de audiencia que azotan Telecinco en las últimas semanas, la productora Globomedia contará con Carlos Sobera y un cuerpo de baile. Este formato rendirá homenaje a un personaje famoso de nuestro país a través de una entrevista en profundidad y varios números musicales sorpresa que recrearán algunos de los momentos más especiales de la vida del invitado. Según ha publicado la propia cadena en redes sociales, las grabaciones de este nuevo proyecto comienzan esta misma semana, con tal de acelerar al máximo la recuperación de audiencia que ha perdido Telecinco en los últimos meses.

Un comunicado en el que adelantaban que "Miguel Bosé, Ana Obregón, Tamara Falcó y Paulina Rubio, entre otros, vendrán a vivir con nosotros un musical sobre su vida. Vamos a reír y llorar con ellos (Y cantar y bailar, claro, eso lo va a hacer hasta nuestro Carlos Sobera), señalan desde la cuenta oficial de la cadena. Sea como sea, Telecinco atraviesa un momento complicado con su audiencia y está buscando la forma de recuperarla mediante la creación de nuevos espacios como este que prepara junto al presentador de 'First Dates'.