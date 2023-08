Ana Rosa Quintana regresará antes de lo previsto / Agencias

El mes de agosto llega a su fin y con ello las vacaciones de muchas personas, que retoman su rutina de trabajo tras una semanas de desconexión. Un ejemplo de ello es Ana Rosa Quintana, quien desapareció de la pequeña pantalla el pasado 25 de julio tras protagonizar una emotiva despedida de 'El Programa de Ana Rosa' en su última emisión, pasando este a llamarse 'El programa del verano'. Un breve formato que terminará el próximo 8 de septiembre para dar la bienvenida al nuevo espacio que presentará Ana Rosa Quintana, en sustitución de 'Sálvame' durante las tardes de Telecinco, llamado 'TardeAR'.

Sin embargo, y aunque la vuelta de la presentadora estuviese prevista para finales del próximo mes de septiembre, Ana Rosa Quintana se ha visto obligada a adelantar su regreso a última hora, según adelanta el portal Informalia. Detrás de esta precipitada decisión se encontrarían los datos de audiencia que ha recibido Telecinco en las últimas semanas, especialmente desde el comienzo de las vacaciones de la presentadora, calificados como "alarmantes" desde la propia cadena de televisión.

#Audiencias

- Telecinco iguala este domingo su mínimo histórico diario con un 7,9%

- Toda la semana con unidígitos en prime time: Cine 6,2%, Me resbala 6,2%, Cine 6,3%, Vaya vacaciones 7,1%, La última noche 8,4%, La vida sin filtros 9,1% y Allá tú 8,4%

- 3ª en el mes (8,9%) pic.twitter.com/t3PNNC3SqK — Tweets de tele (@teletuits) August 21, 2023

No solo tendrá que regresar Ana Rosa Quintana y hacer frente a la baja audiencia de las tardes de Telecinco, una franja horaria a la que la conductora no está acostumbrada, sino que tendrá que competir con otros dos gigantes que se estrenarán dos semanas antes que 'TardeAR'. Por un lado, Sonsoles Ónega con el regreso de 'Y ahora Sonsoles' el 4 de septiembre, y por otro lado Jordi González, quien estrena un programa en La 1 ese mismo día. No será hasta el próximo 18 de septiembre cuando Ana Rosa Quintana regrese a la pequeña pantalla para tratar de levantar las audiencias de la cadena.

Y es que, los formatos que han ocupado grandes franjas horarias este verano en Telecinco, no han hecho más que descender en lo que a cifras de audiencia se refiere: 'Me Resbala' cerraba la temporada con un mínimo histórico, al igual que el programa de Sandra Barneda, quien se coloca en tercer lugar por detrás de Antena 3 o La 1. Sea como sea, habrá que esperar tanto al regreso de Quintana, como al estreno de 'GH VIP 8' el 14 de septiembre para conocer si Telecinco remonta sus cifras de audiencia, o por el contrario continúa protagonizando un declive histórico.