Terelu Campos opina sobre el cambio de Ana Rosa y habla alto y claro sobre Jorge Javier: "Me sorprendió"

Se acerca septiembre y Telecinco ya se encuentra preparando la nueva temporada, que seguirá contando con la presencia de Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana. Tras el regreso de los colaboradores de 'Sálvame' de su gira por América, Terelu Campos ha hablado en 'Papel' sobre los planes de Mediaset a partir del próximo mes. En dicha entrevista, la tertuliana ha aprovechado para acordarse de 'Sálvame' asegurando que "nunca fue un programa que hizo amigos. No sé construyó para ello".

Sobre el destrozo que generó el programa a lo largo de sus 14 años, la colaboradora no deja lugar a dudas: "Pienso que hay mucha gente que ya se la había destrozado y necesitaba un culpable. Ha dado mucha más felicidad que infelicidad. Pero Sálvame fue todo menos un programa amable. Nunca pretendió serlo. Quiso ser un programa gamberro".

Terelu Campos también ha sido preguntada por el sustituto de 'Sálvame', asegurando el dolor que sintieron cuando les quitaron el programa: “Una vez que lo hacen, ya me da igual que sea Ana Rosa o Pepita la de los palotes”. Sin embargo, la tertuliana no dudó en opinar sobre el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes: "Me sorprendió que Ana Rosa aceptara hacer la tarde porque ella ya tiene su territorio muy ganado en la mañana", comenzó diciendo la colaboradora.

"También entiendo que cuando uno trabaja para una empresa se ve comprometido a ayudarla. Y yo creo que Ana Rosa ha tomado esa decisión porque se lo han pedido y le debe mucho a la casa. Ahora, no sé si el público de la mañana es el público de la tarde. Ahí lo dejo”, zanjó la madre de Alejandra Rubio. Por último, la comunicadora asegura que Jorge Javier Vázquez se encuentra bien, sin dar muchos más detalles.