Tamara Falcó corta a Juan del Val por su opinión sobre la infidelidad: "¡No somos monos!"

Todas las miradas estaban puestas ayer en 'El hormiguero' por la reaparición de Tamara Falcó en plató tras su ruptura con Íñigo Onieva. El programa arrasó en audiencias tras reunir a 2,7 millones de espectadores que estuvieron pendientes de las explicaciones de la colaboradora, que habló sin tapujos sobre cómo decidió poner fin a su relación con el empresario.

Como viene siendo habitual, la marquesa de Griñón participó en una tertulia junto a otros colaboradores: Nuria Roca, Cristina Pardo y Juan del Val. Con este último protagonizó un encontronazo debido a sus distintos puntos de vista sobre las infidelidades. "La única cosa que me parece importante de eso es el dolor que puede generar. Pero a mí, en general, me parece que la infidelidad tiene una importancia bastante limitada", manifestó el escritor.

Del Val no se quedó ahí y señaló la existencia de estudios que catalogan a la fidelidad como algo "antinatural", causando de esta forma la sorpresa de Tamara Falcó: "Nos quedan 48 segundos y acaba de decir que lo raro es ser fiel. No, no, no". "¡No somos monos! Tú controlas tus impulsos, tienes que saber tus límites y eso depende de tu pareja, pero se puede", argumentó la hija de Isabel Preysler.

Falcó no encajó nada bien la opinión del tertuliano, que anteriormente había reconocido que no era el día oportuno para compartir su reflexión. "¡Encima resulta que tengo que cerrar este programa diciendo que la infidelidad es totalmente normal! ¡Pues no!", insistió mientras el público estallaba en carcajadas por su espontánea reacción.

Del Val se mantuvo en sus trece y sostuvo que "es una opinión absolutamente generalizada por cualquier psicólogo", pero siguió sin convencer a su compañera. "Te aseguro que conozco a mucha gente que es fiel y es feliz. La fidelidad es uno de los pilares de la felicidad matrimonial", zanjó Falcó.

