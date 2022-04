'Sálvame' infarta: ¿se muere la tele del corazón canalla?

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban. / El periódico

Hay muchos nervios en Telecinco. Las constantes vitales de Sálvame, la vaca sagrada de la cadena, se han desplomado: del 19,8% de share (2.053.000 millones de espectadores) al 13,3% (1.350.000) en un año. Ha habido éxodo a las series turcas y los concursos de la competencia. Y encima la 'troupe' desfila por el juzgado de instrucción número 4 de Madrid por el presunto uso fraudulento de fuentes policiales para lograr información privada de 180 famosos (Isa Pantoja, Belén Esteban y Ortega Cano incluidos). Para llevar oxígeno al corazón destripado, la productora ha practicado maniobras de urgencia: defenestrar a los dos directores, prescindir de (¿la demasiado feminista?) Carlota Corredera, 'tunear' el plató y ponerle a la Esteban un tenderete propio.

¿Ha llegado a su fin el monocultivo de la casquería emocional, la polémica vocinglera, el diván chiflado y el desguace de reputaciones que inauguró 'Tómbola' hace justo 25 años? ¿Toca ir preparando el acta de defunción?

"Algo me dice que los programas de corazón destructivos están condenados a muerte o, cuando menos, a convertirse en un género residual para un público cada vez más envejecido", opina el periodista cultural Òscar Broc, tertuliano de Aruseros (La Sexta) y perteneciente a una generación de telespectadores que "no está muy interesada en seguir las peripecias de Kiko Matamoros o Chelo García Cortés". Para él, la cuestión es si se puede reformular el corazón para que resulte atractivo a un público nuevo.

Las popesas de la crónica rosa Pilar Eyre y Rosa Villacastín discrepan entre sí en el diagnóstico. Mientras Eyre lo valora como una vacuna contra la soledad (Sálvame hizo mucha compañía durante el confinamiento y hace una labor impagable en hospitales y residencias"), Villacastín sospecha que la audiencia está harta de que los colaboradores ventilen sus trapos sucios ("al final es como una rueda de hámster con las mismas caras y los familiares de clanes famosos, como los Pantoja o los Jurado").

¿Despioje necesario?

Si el antropólogo Robin Dunbar, de la Universidad de Oxford, está en lo cierto, el chismorreo es "la argamasa que sustenta la confianza dentro de las comunidades humanas". Como el despioje de los primates en el Paleoceno. Una prueba: el debate global sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock por meterse con la alopecia de su mujer, mientras solo cuatro discuten por qué CODA ha ganado el Oscar a la mejor película. Entonces, ¿dónde está el problema?

La hipótesis de Òscar Broc es que, saliendo de una pandemia que nos ha tenido dos años en vilo, con un aumento preocupante de los problemas de salud mental, Rusia invadiendo Ucrania y la agobiante amenaza de la Tercera Guerra Mundial, "los espectadores no se sientan cómodos viendo cómo destripan a Anabel Pantoja y prefieren opciones más amables y evasivas", como Tierra amarga, ¡Boom! o Pasapalabra (principal arrastre hacia Antena 3 TV, admiten en la cadena de Paolo Vasile).

Hambre, no hartazgo

Disiente Mariola Cubells, analista de televisión, que no ve la muerte del formato por hartazgo, sino por hambre canina. "Cuando has educado al espectador durante muchos años a un nivel altísimo de contenido 'destroyer', ya no compran chorradas –explica la autora de ¿Y tú qué miras? (Roca Editorial)–. ¿A quién le importa la paternidad del hijo de Ivonne Reyes después de haber sometido al escarnio a la familia Pantoja entera?".

A juicio de Cubells, mientras el espectador de aquella seminal Tómbola de Canal 9, que en marzo de 1997 crujió a Chábeli Iglesias, se sentaba ante la tele con todo a favor para ser sorprendido, el de hoy, más baqueteado, necesita que se eche mucha leña al fuego para la catarsis. "Telecinco abusa de sus ‘¡bomba!’, que resultan ser petardos. El otro día la ¡bomba! era que Pantoja piensa desheredar a sus hijos y el espectador dice: ‘¡Coño, y qué menos!’".

Pero, cuando el ecosistema del corazón es finito (al menos, el de bajo coste), y en Sálvame han llegado a recrear la autopsia de Mario Biondo, el marido de Raquel Sánchez Silva fallecido en extrañas circunstancias en 2013. "¿Qué queda? ¿La ejecución en directo?", se pregunta la analista.

Simulacro de autopsia de Mario Biondo, en el plató de 'Sálvame'.

El siempre cáustico Ferran Monegal, crítico de televisión de este diario, abona la tesis del público: "No estoy seguro de que la audiencia esté harta de 35 años de 'papilla Telecinco'. La miseria mental de este país es directamente proporcional a la telecanalla berlusconiana". Y la filósofa Elizabeth Duval ha escrito que programas como Sálvame pueden darnos claves sobre nuestras relaciones con los demás: "Funciona como retrato de los modos de vida de algunos sectores muy particulares… y de otros que no lo son tanto". De hecho, se han 'salvamizado' los telediarios, la información política y hasta los partes bélicos.

Rocío Carrasco. / Mediaset

Auge y caída (con Rociíto)

Como sea, La Fábrica de la Tele anda con el desfibrilador en la mano después de coronar un Himalaya–2.116.000 espectadores– con la docuserie Rocío, Contar la verdad para seguir viva. Parecía inaugurar otra manera de hacer corazón. Más Netflix y menos corrala. Ponía la violencia vicaria en el mapa. Pero no. "Cuando el feminismo y la ministra Irene Montero se situaron al lado de Rocío, se fugaron los que preferían que les contaras lo mal que lo pasaba Rosa Benito con Amador Mohedano a que le dieras lecciones que tal vez no querían oír", interpretan fuentes de la propia productora. "Funciona mejor el culebrón que la realidad social".

Cerrar filas en torno a Rociíto, opina Rosa Villacastín, también hizo que parte de la audiencia tradicional, a la que le resbaló el tutorial sobre violencia de género, "no entendiera ni perdonara los ataques de Carrasco contra su hija, Rocío Flores".

Tampoco ayudó el estigma previo de ser "la maraca del Gobierno" que ya le había colgado al circo cierta prensa de derechas. Òscar Broc no ve descabellado que el vertido de opiniones políticas de Jorge Javier Vázquez sobre temas como el referéndum catalán, el 8-M y Vox, o aquel sonoro "este programa es de rojos y maricones, y quien no lo quiera ver, que no lo vea" durante el estado de alarma, ahuyentaran a unos cuantos.

El enemigo en casa

Aprovechando el momento de debilidad de la presa, los mismos colmillos mediáticos llevan una semana sin soltar el hueso de la 'operación Deluxe', que en realidad se remonta a hace cuatro años, pero que ahora les viene al pelo. "Esta campaña no se ha hecho nunca con la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content, cuando ha tenido problemas –se quejan desde dentro–. Recordemos que el marido de Ana Rosa [Fernando Muñoz Tamara] ha tenido relaciones con el comisario José Manuel Villarejo". Como cantaba Josele Santiago, de Los Enemigos, mezclar corazón y política solo lleva al desastre.

Y a todo esto, la que debe estar perpleja es Rocío Carrasco sobre cómo Mediaset ha manejado su asunto. Primero, desde El programa de Ana Rosa –en la misma cadena– se negaba la violencia de género. Luego, a su confesión serializada le siguió un especial Olga Moreno, la aún esposa del presunto maltratador. Más tarde, cayó de la parrilla Montealto. Regreso a la casa, el 'spin off' de su docuserie. Y estos días, repican el correr alcachofa en ristre detrás de una declaración del exguardia civil, y el retar a su nueva novia, Marta Riesco, a entrevistar a la hija de la Jurado. "Hay códigos en televisión que no puedes romper demasiado: si no mantienes el tipo, te pasa factura", subraya Mariola Cubells. "El hecho de que hayan silenciado el asunto Antonio David-Rocío Flores ha sido como poner uno de los últimos clavos en el ataúd del programa", disiente Òscar Broc.

¿Qué será de la cena familiar?

Quizá asistimos al fin del corazón canalla. Pero las redes aún pescan cotilleos viralizables en el caladero de las teles generalistas. Y el biólogo evolutivo Rob Brooks ha planteado una cuestión interesante en las páginas de The Guardian: la cohesión familiar. Si el padre sigue a 'runners' en Instagram y a científicos en Twitter; la madre, a 'influencers' del fitness en Pinterest; el adolescente quema nervio óptico con vídeos de YouTube sobre tecnología y juegos, y los menores bizquean con las chifladuras de gente "muy, muy famosa" que solo ellos conocen en TikTok, ¿cómo demonios se puede sostener en la cena una conversación banal?

