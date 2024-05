Italia, Alemania, Reino Unido e India, en el foco de Spain Film Commission en Marché du film - Festival de Cannes.

Spain Film Commission ha participado en la última edición de uno de los mercados internacionales más importantes de la industria, Marché du film - Festival de Cannes, en el que ha contado con la participación de diez de sus socios de la red nacional de film commissions y film offices.

Este año, desde Spain Film Commission, se ha potenciado el trabajo colaborativo especialmente con cuatro países: Italia, Alemania, Reino Unido e India, con el objetivo de impulsar las relaciones, mejorar el conocimiento de los sistemas de apoyo a la producción, y poner en contacto a los profesionales españoles con las industrias audiovisuales de los cuatro mercados.

Junto con FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry), la asociación organizó el Speed Dating with India & Spain producers, un encuentro entre productores de las industrias cinematográficas española e india para generar vínculos significativos entre ambos territorios. Tras la iniciativa de Spain Film Commission, Shooting in Spain: Focus on India, llevada a cabo hace unos meses, ambos países vuelven a mostrar su compromiso por la creación de lazos institucionales para fomentar y facilitar sus producciones audiovisuales y rodajes. En esta línea, Juan Manuel Guimeráns, secretario general de Spain Film Commission, también participó en la mesa redonda de la primera coproducción India-España junto con Guillermo Rodríguez, director de Casa de la India, la productora Anna Saura y el productor indio Bobby Bedi. Esta coproducción, que tendrá formato de documental, surge de una historia real que retrata la vivencia de una joven bailarina que viaja a India, donde descubre la riqueza de sus tradiciones, retratando los vínculos culturales entre el flamenco y las danzas tradicionales de India. Para Guillermo Rodríguez, España e India “comparten muchos componentes relacionados con los valores y la cultura. En esta colaboración se reflejarán nuestros puntos comunes, como la afición por pasarlo bien, disfrutar de la vida, el baile o la familia”. Por su parte, Anna Saura ha explicado la intención a largo plazo de forjar estos vínculos entre los dos países. “Este es el primer de, espero, muchos otros proyectos juntos”, ha expresado. La coproducción ya ha iniciado su producción y estará lista para el próximo año.

Italia también ha sido foco de las acciones de Spain Film Commission en este mercado. El encuentro Cappuccino with the Italians, special guest: Spain Film Commission ha servido para que la asociación una esfuerzos con Italian Film Commissions y su red. El evento reunió a productores, film commissions de ambos países y otras instituciones para estrechar los lazos entre España e Italia y promover también coproducciones entre ambos territorios.

Alemania ha estado presente también en la actividad de Spain Film Commission que, en colaboración con Bayern Film Commission, ha organizado un almuerzo de networking donde más de 40 productores y profesionales de las industrias han compartido impresiones, generando relaciones de valor entre los asistentes de cara a colaboraciones más extensas y profundas en la producción audiovisual.

Finalmente, y aunque los contactos con otras industrias del ámbito Iberoamericano y europeo han sido constantes a lo largo del Marché, destaca igualmente el reforzamiento de las relaciones con la British Film Commission. Por un lado, gracias a la mesa redonda sobre el estado actual de la producción cruzada entre países de toda Europa, organizada por Screen International y la BFC, y en la que Spain Film Commission participó junto con representantes de Irlanda, Alemania, Hungría, Francia y el propio Reino Unido. Por otro lado, en la preparación de la segunda parte del proyecto Shooting in Spain, focus on UK, que ambas organizaciones nacionales han acordado y que tendrá lugar en España el próximo otoño.

Fortaleciendo la imagen de la industria española de los rodajes

A lo largo del mercado, Spain Film Commission ha mantenido una intensa agenda, con reuniones de gran importancia como la mantenida con el secretario de Estado del Ministerio de Información y Comunicaciones del Gobierno indio, en la que se han establecido las bases de un programa de colaboración entre ambos países, que tendrá su continuación en San Sebastián y Goa antes del final de 2024.

Además, el secretario de Estado de Cultura del Gobierno de España, Jordi Martí Grau, también ha compartido un encuentro con representantes de Spain Film Commission, donde han analizado el papel del Ministerio de Cultura y el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) en la promoción del cine español y de la industria de los rodajes en España.

La presencia de Spain Film Commission ha contado con el apoyo de diez de los socios de la red territorial, Andalucía Film commission, Bilbao Bizkaia Film Commission, Canary Islands, Castilla-La Mancha Film Commission, Catalunya Film Commission, Film Madrid, Film Valencia, Madrid Film Office, Mallorca Film Commission y Valladolid Film Commission.

Toda la actividad llevada a cabo por Spain Film Commission en el marco de este mercado forma parte del Plan “España, Hub Audiovisual Europeo”, cinco proyectos clave para captar rodajes e inversiones extranjeras, potenciar la competitividad del tejido empresarial y poner en valor el talento nacional.