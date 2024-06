Emma Southon, experta en historia antigua: "Persiste la idea de que si las mujeres se acercan al poder se vuelven crueles"

A Emma Southon (Brighton, Inglaterra, 1984) estudiar historia en el colegio le parecía aburrido. Todo eran fechas y batallas y tratados y no conseguía recordar los datos. Así que, de adolescente, quiso acercarse a la historia antigua "y ahí encontré todo el sexo, drogas y rock'n'roll". Esta doctora en Historia Antigua por la Universidad de Birmingham dedica su carrera a investigar sobre sexo, familia, género y religión en el mundo antiguo. Tras dedicar un libro a Agripina. La primera emperatriz de Roma (Pasado y Presente, 2019) y después de escribir Sangre en el foro. Los asesinatos de la antigua Roma (Pasado y Presente, 2020) se ha centrado en contar la historia de la civilización romana a través de las vidas de sus mujeres. Lo hace, a partir de algunos nombres propios, en La historia de Roma en 21 mujeres (Pasado y presente). Vive en Belfast, Irlanda del Norte, donde además de investigar y escribir mantiene vivo un podcast de nombre La historia es sexy. Con motivo de la Feria del Libro de Madrid, ha estado en la capital por primera vez para encontrarse con sus lectores, además de visitar la exposición de Caravaggio en el Museo del Prado, del que es fan. Atiende a este diario justamente antes de dediar varias horas a firmar sus libros.

P: El libro abarca toda la historia de Roma. ¿Cómo seleccionó los perfiles que aparecen?

Fue divertido pero también algo difícil, porque quería un rango temporal amplio y también quería que fueran personas de todos los rincones del imperio, de tantos lugares como pudiera ser. Tampoco quería mujeres que fueran muy conocidas, así que si ya tenían un libro dedicado a ellas, quedaban fuera. Así que hice muchas listas de mujeres y de fechas y había demasiados fragmentos que se superponían y las terminaba desechando. Al final me quedé con las que tienen una historia más inusual, historias que nadie ha contado todavía, como Julia Félix o Julia Balbila, lo que me permitía contar una historia diferente del imperio romano.

P: Las mujeres no suelen estar en el centro de la historia de la Antigua Roma...

R: Cierto. Normalmente, cuando se estudia la historia de Roma se habla del ejército o los emperadores y no hay mujeres. A veces te encuentras con alguien como Agripina o Livia, si se habla de mujeres cuando hacen algo transgresor, como estar en esos espacios militares y políticos, pero hay tantas otras mujeres y tantas otras maneras de contar la historia de Roma y la historia en general que no involucren hablar de política y que son más interesantes al final porque son mujeres reales que vivieron e hicieron cosas... Creo que esto es más divertido al final, porque odio las batallas, las encuentro muy aburridas.

Emma Southon, autora del libro 'La Historia de Roma en 21 Mujeres', publicado por la editorial Pasado y presente, en Madrid. / Alba Vigaray

P: En el libro menciona cómo hemos conocido a los personajes o que hay diferentes versiones de las mismas historias según quien la cuenta. ¿Por qué es importante señalar esto?

R: Hay que considerar siempre que la historia se escribió en un momento determinado con una intención y, sobre todo, que alguien pagó por la historia, que escribían para hacer feliz al emperador en un contexto específico. Por ejemplo, todas las historias sobre el origen de Roma fueron escritas para agradar al emperador Augusto específicamente. Conocemos a través de su lente lo que él piensa que debería ser la historia romana. Luego, mucho de lo que se escribe sobre los Julio Claudia está escrito para complacer a Trajano y demostrar que es mejor que todos esos tipos y así sucesivamente. Creo que conocer el relato es importante, pero también cómo se produjo ese relato. Pero claro, esto te hace tener muchas capas y complica mucho el conocimiento real de la historia, cosas que quedan incompletas también. Es demasiado tentador quedarte con una sola visión de las cosas, como si fuera ficción, pero todos sabemos que la vida y la sociedad siempre es mucho más compleja.

En el primer capítulo del libro hablo de Tarpeya [personaje crucial en el desenlace del rapto de las sabinas], y de su vida hay cinco o seis versiones que han llegado hasta nuestros días, de por qué abrió la puerta a los sabinos, enemigos de Roma. Algunos piensan que era una villana, otros que la engañaron porque estaba enamorada... Es interesante contar todas las versiones para conocer cómo el personaje fue utilizado por unos y otros según el relato que quisieran contar. Nos permite conocer el papel de las mujeres en esa historia, pero también el papel de las mujeres en el momento en el que se escribe el relato, porque coincide con un periodo en el que las mujeres estaban tratando de participar en la vida pública de Roma y se escribe sobre Tarpeya para un público conservador, queriendo trasladar la idea de que el lujo y ser sexy está mal.

Denario (19-18 a. C.) que representa la efigie de Augusto y a Tarpeya aplastada por los escudos de los soldados. / Classical Numismatic Group

P: Justamente una de las cosas más interesantes de la historia de Tarpeya y Hersilia y el rapto de las sabinas, uno de los mitos fundacionales de Roma, es el papel que juegan las mujeres. Se incorporan por la fuerza bruta, y en una posición social de absoluta subordinación. ¿Es una idea que persiste hasta hoy?

R: Sí. También que el principal trabajo de las mujeres es mantener a las familias unidas. O que si se permite que las mujeres se acerquen al poder inmediatamente se transforman en seres crueles, que hay algo innato en las mujeres que nos hace ser así y por lo tanto no se puede confiar en las mujeres porque sólo harán el mal. Esto es algo que persiste hasta hoy. Recuerdo que cuando Hillary Clinton presentó su campaña a la presidencia de Estados Unidos era común escuchar comentarios como que no podía ser presidenta porque cuando estuviera con la regla podría volar el mundo o cosas así. Esto todavía está muy arraigado en nuestra cultura, particularmente en Europa, a pesar de que ya hemos tenido muchas experiencias sobre mujeres en el poder y no han usado armas nucleares contra nadie.

P: ¿Cuál fue la principal dificultad para escribir este libro? Me imagino que encontrar algunas historias habrá sido complejo...

R: Sí, sobre todo en determinados periodos de la historia de la antigua Roma, como en el inicio y mitad de la República, porque las fuentes están demasiado enfocadas hacia las batallas y la política y hay pocas mujeres en esas historias y además los restos arqueológicos son muy escasos porque las construcciones monumentales de la época imperial se hicieron encima de lo que había. Esto te hace pensar también en la cantidad de agujeros que hay en lo que realmente sabemos sobre esos periodos históricos. Pero además, honestamente, algunas veces la mayor dificultad estaba en elegir qué mujeres incluir, porque en otros periodos o lugares tenía muchas historias que quería contar.

P: ¿Y se arrepiente de haber dejado fuera a alguna en particular?

R: Sí, una que vivió al mismo tiempo que Julia Balbila [130 d. C.], una poeta que conocemos porque dejó cuatro poemas en la pierna del Coloso de Memnón. Esto es algo que me encanta y por esto la elegí. La que dejé fuera es una mujer llamada Babatha que vivía en la frontera entre las actuales Jordania e Israel. Nació en el año 104 y por lo tanto no nació dentro del imperio romano, sino que su zona fue invadida por los romanos cuando ella era una niña, fue uno de los últimos lugares en ser incorporados al imperio. Babatha era una mujer de negocios, tenía granjas de dátiles y era muy rica y lo sabemos todo sobre sus matrimonios y sus hijos y cosas como que constantemente estaba llevando a juicio a otras personas. Conocemos su historia porque hubo una gran rebelión en Judea, la Rebelión de Bar Kojba, contra el emperador Adriano, así que salió huyendo de la ciudad en la que vivía y se escondió en una cueva con un montón de gente y se llevó todos los documentos legales importantes. Pero nunca salió de la cueva. En los años 50 del siglo pasado, cuando estaban investigando los manuscritos del Mar Muerto encontraron la cueva con los esqueletos y todos los documentos que cuentan su historia. Era una comunidad nabatea, judía, romana y griega y todos estos idiomas y religiones convivían e interactuban en el imperio romano: de todo esto queda registro en los documentos de Babatha. Es una historia realmente interesante sobre cómo era la vida de una mujer en aquella comunidad y cómo cambia cuando aparece el imperio romano.

P: ¿Seguimos pensando que el imperio romano era algo homogéneo?

R: Sí, lo seguimos considerando así, por esto quise incluir historias del máximo de lugares posibles, porque el imperio era gigante y en él vivían millones de personas diferentes con diferentes creencias religiosas y diferentes élites locales, pero técnicamente todos eran romanos. También había clases sociales diferentes, había una cierta clase media. Los emperadores y los soldados eran alrededor del 1% de la población y la historia sólo se fija en ellos.

P: Es interesante esto de la clase media de Roma. ¿Había mujeres al frente de negocios también?

R: Claro. Supuestamente las leyes no permitían que las mujeres tuvieran negocios, como tampoco les permitían tener propiedades, pero la ley se transgrede todo el tiempo, igual que hoy. Tenemos a Julia Felix en Pompeya llevando felizmente un negocio exitoso y viviendo una vida económicamente independiente. Fui a Pompeya el mes pasado y tomé muchísimas fotos. Es un edificio pequeño un poco raro: tenía un puesto de comida rápida, una tienda, apartamentos y unos baños de lujo para la gente que no quería ir a los baños públicos pero no podía tener unas termas en casa. Es como un lugar para la clase media para ocasiones especiales. La historia tiende a olvidar estas vidas porque dejan muy poco registro.

P: Y sin embargo, son las historias con las que es más sencillo conectar...

R: Claro, porque ves que es gente tratando de vivir una vida mejor, salir adelante. Es importante saber que las romanas luchaban contra la infertilidad y organizaban fiestas de cumpleaños o que querían sacar adelante a sus hijos, igual que ahora. En el edificio de Julia Felix hay un fresco con un día normal de mercado, y una de las cosas que más me gusta es la escuela de los niños, porque muestra justo eso, que los padres querían dar a sus hijos una educación para tener una vida mejor. Esto es lo más interesante de rastrear la vida de las mujeres, que sus historias en realidad están hablando de la vida real, la vida de todos. Nos permite conocer el día a día.

P. ¿Cuál diría que es el principal legado que hemos recibido de las mujeres de Roma?

R: Es complicado, porque se les ha borrado tanto de la historia y la manera en la que se nos enseña la antigua Roma las elimina intencionadamente, así que este sería en sí un legado negativo. Pero el legado ideal que me gustaría que nos llegase es saber que las mujeres eran la mitad de la población en Roma, igual que hoy, que existían y vivían vidas plenas. Pasaban mucho tiempo en público, había sacerdotisas, había constructoras, había empresarias, estaban haciendo exactamente lo mismo que los hombres excepto estar en el senado o en el ejército. Así que si tiene que haber un legado de estas mujeres sería que las mujeres podemos estar presentes en todas partes.

P: ¿Cuál es su siguiente proyecto, tiene que ver también con las mujeres en Roma?

R: Pues justo este mes he empezado mi próximo libro, que será sobre la esclavitud en Roma. La idea es mostrar cómo estaba en todos los niveles de la sociedad romana y que todo lo que lograron fue porque se apoyaron en la esclavitud. También cómo era el sistema esclavista, cómo eran esas casi carreras profesionales y la clase social de esclavos libertos que eran personas libres pero no ciudadanos. Me voy a centrar en las mujeres, porque había trabajos segregados por sexo y me gusta contar la historia que nadie ha contado antes.