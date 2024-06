El reto de la reinserción laboral de los supervivientes de cáncer: el 34% de ellos no pide la baja por miedo a perder su trabajo

Dos millones de personas tienen o han tenido cáncer en España, y el 40% de los que lo han superado está en edad laboral. Sin embargo, el aterrizaje al trabajo tras el tratamiento no es para nada sencillo: los afectados tienen cuatro veces más de posibilidades de quedarse sin empleo tras el diagnóstico. Son algunos de los datos que se extraen del XVI Seminario de Periodistas curar y cuidar en Oncología organizado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la compañía biomédica MSD, en el que especialistas y pacientes han analizado los horizontes y retos a los que se enfrentan los supervivientes a largo plazo, haciendo especial hincapié en sus necesidades clínicas y sociales.

La primera de ellas es establecer un concepto claro que englobe a todas aquellas personas que han padecido la enfermedad y ya están libre de ella, “lo solemos situar en un marco de cinco años, pero esto es muy relativo, porque depende mucho del tumor. También de la edad, ya que hay colectivos más vulnerables, como es el caso de los niños, adolescentes y adultos jóvenes, y por otro lado el de los mayores de 65 años”, informa la doctora Esther Vera, coordinadora del Grupo SEOM de Largos Supervivientes. A lo que añade que desde este organismo trabajan para que la calidad de vida de los afectados sea la mejor, “en el momento del diagnóstico solo preocupa que haya una solución al problema, no hablamos de las secuelas y toxicidades a largo plazo, y cuando aparecen los pacientes no saben qué hacer”, ha señalado Vera.

Consecuencias que van más allá de lo físico, como la salud sexual, la fertilidad, el acceso a productos financieros o el trabajo. Se estima que un 34% de los pacientes decide no coger la baja durante el tratamiento, bien porque quiere seguir trabajando porque consideran que es positivo para su salud mental, o directamente porque no pueden, tal y como explica Clara Ròsas, gerente de la Federación Catalana Entitat contra el cáncer (FECEC) y representante de la Association of European Cancer Leagues: “Hay gente autónoma que no puede dejar de tener ingresos, pero también los hay que no dejan su puesto porque temen que los despidan cuando se reincorporen. Hay muchos estigmas y mitos como que estas personas se cogerán más bajas, serán menos productivos, y nada más lejos de la realidad. No podemos permitir que esto ocurra”.

Para evitar dichos escenarios, proponen la reincorporación progresiva y la creación de una serie de guías para ayudar a las empresas a instaurar medidas más flexibles, “en la Administración Pública tienen que programas específicos para facilitar esa transición y debería haber alguna normativa que obligue a implementarlas”, añade la especialista. Pero además, incide en la importancia de asesorar a los propios pacientes a conocer procesos administrativos, trámites y sus derechos, “se sienten seguros y acompañados durante los tratamiento, pero el momento en el terminan y sus médicos les dicen que ya pueden hacer vida normal están abandonados”, explica Ròses.

Foto de familia de los ponentes del XVI Seminario de Periodistas ‘Curar y cuidar en Oncología’, celebrado en Almagro (Ciudad Real) / SEOM

Colectivos más vulnerables

De hecho, según el informe Jóvenes y leucemia: más allá de sobrevivir, elaborado por la Fundación Josep Carreras publicado en 2023, casi el 80% de los encuestados reconocía haber tenido algún impacto laboral, sea por abandono o discontinuidad (65%), por despido o por no renovación de contrato (20 %). Además, una vez reincorporados, casi 3 de cada 10 tienen que modificar sus condiciones laborales. De todos los perfiles, los que más sufren esta consecuencia son los adolescentes y adultos jóvenes diagnosticados antes de iniciar su carrera profesional. “Se trata de una losa que van a tener que arrastrar durante bastantes años, y que lamentablemente el sistema sanitario no tiene adecuadamente cubierta, habiendo una gran carencia de protocolos de asistencia a este colectivo”, ha detallado el doctor Alejandro Pérez-Fidalgo, oncólogo médico del Hospital Clínico Universitario de Valencia e investigador del Incliva.

En la misma línea, desde MSD, señalan la importancia de que se haga un seguimiento integral, que vaya más allá de la parte médica, y se aborden cuestiones sociales, tal y como ha explicado, Pedro Ferrer, su responsable médico del Área de cáncer de mama y tumores ginecológicos: “Los pacientes necesitan un enfoque multidisciplinar para tratar las necesidades que puedan tener a largo plazo, así como un seguimiento sanitario continuo”.

Salud mental: mucho por hacer

Otro de los aspectos más llamativos son las dificultades que tienen para acceder a un psicooncólogo, una especialidad que no existe como tal, y que tanto las sociedades médicas como los pacientes, reclaman, ya que pueden sufrir problemas de autoestima, sexualidad... Según datos de la SEOM, el 20% de las personas que han superado la enfermedad tienen episodios de ansiedad y depresión. Sin embargo, actualmente no todos los hospitales del país cuenta con esta figura, y en muchas ocasiones el peso recae en la Asociación Española contra el cáncer (AECC).

“Muchos tienen miedos recurrentes a padecer un segundo tumor, a no saber cómo volver a su vida, porque la que tenían antes de la enfermedad ya no va a volver. Además, no solo los pacientes reclaman este servicio, también lo hacen familiares, parejas, hijos, padres, hermanos… porque cuando hay un caso de cáncer, lo sufre toda la familia”, sentencia la doctora Vera. Opinión que ha compartido el doctor Pérez-Fidalgo, “los psicooncólogos deberían estar asumidos por el Gobierno, y en esta reivindicación la comunidad médica jugamos un factor muy importante”.