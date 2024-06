Premios Diversa: el altavoz anual de la diversidad y la libertad

Siento ilusión y un gran orgullo por dedicar mi primera pieza de Madrileñeando, precisamente, a la ciudad de Madrid, mi ciudad.

Madrid es una de las capitales más maravillosas del mundo. Me acogió hace ya más de 32 años y en ella decidí establecerme para siempre. Tomé esta decisión por amor, por sentirme más libre, por honestidad conmigo mismo y por mantenerme tal como soy y pretendo seguir siendo… ¡amando a quien me dé la gana!

Me hace muy feliz, por ello, arrancar esta nueva aventura periodística homenajeando a la octava edición de los Premios Diversa 2024. Como sin duda sabéis giran en torno a la diversidad LGTBIQ+ y honran a empresas, a organizaciones, a instituciones, y también a personalidades, que han destacado en su apuesta por la inclusión y por la igualdad.

Ejemplo de ello es el de la Red Española de Destinos por la Diversidad. Un nuevo proyecto para que esta se difunda como un tsunami por toda España, entendida como oportunidad de crecimiento y difusión de los derechos humanos. En estos tiempos, convulsos y algo turbios por el pavor que nos provocan los populismos de extrema derecha, es más pertinente que nunca recordar que la democracia es un valor supremo, que nos ha costado sangre y lágrimas. No nos la han regalado y por ella hay que seguir luchando cada día.

¡Sólo los necios o los más frívolos podrían dar por sentado que nadie podrá ya nunca arrebatárnosla! Mientras disfrutaba de la gala, no podía evitar vigilar a mi alrededor, no fuera a ser que se hubieran colado los espíritus de mi paisana Meloni, de Le Pen o de Orban. ¡No respiré tranquilo hasta que me convencí de que no se atreverían a hacerse carne entre nosotros! Allí sólo había buenas gentes, tolerantes y demócratas. Nada les hubiera ocurrido. ¡Tal vez les hubiéramos invitado a una copa de vino, aunque no estoy seguro de que hubiera sido yo quien se atreviera a ofrecérsela!

Juan Martín y Nano García son los artífices de este éxito. Ambos son los dos empresarios que un feliz día tuvieron la iniciativa de crear JN Global Project, empresa puntera en la promoción de proyectos relacionados con la diversidad LGTBIQ+. Gracias a su audacia nació esta maravillosa cita anual: un faro que ilumina el conocimiento y la esperanza de cuantos trabajan por el triunfo de los valores de la inclusión, diversidad e igualdad.

La autocita del cronista puede resultar pedante. Lo sé. Pero no sería justo si no resaltara la emoción que me produjo entregar el premio Diversa a la secretaria de Estado de Igualdad, Aina Calvo. Su discurso sobre el servicio del 028 me puso los pelos de punta. Se trata del Servicio Arcoíris de información y atención integral en derechos LGTBIQ+, y su marco fue la campaña del Ministerio de Igualdad para el Orgullo del pasado 2023, cuyo lema era España es orgullosamente diferente, remedando aquel histórico ‘Spain is different’ y resaltando la evolución en el respeto a la diversidad sexual.

Brilló, a pesar de su ausencia, mi adorada Karina. La esperábamos con ansiedad. El premio Diversa de Oro a la Trayectoria era para ella, que un buen día se puso el mundo por montera para demostrar que no hay canas que se resistan al talento: el freno más poderoso contra el odio y la maldita discriminación que se ceba con la edad. Un fallo en su generoso corazón hizo que tuviera que ser ingresada antes de la gala. Quedamos en vilo cuando Juan Martín Boll lo anunció y tuvimos un recuerdo emocionado para ella. ¡Ojalá una inmediata recuperación y que podamos verla sonreir pronto sobre el escenario! Ella es vida, es talento, amor y generosidad, es eterna alegría que nos contagia como un tsunami contra odio, cobardía y tristeza.

Operación Triunfo recibió el premio a la Televisión. Inés Martín Rodrigo -premio Nadal y redactora del suplemento literario ‘abril’ de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA- el Diversa a la Cultura. García Madrid fue agraciado con el premio a la Moda y el cantante Blas Cantó con el Diversa a la Música. Me produjo un gran orgullo el reconocimiento con el premio a la Persona al maestro Joao, Benita. Su discurso fue probablemente el más bonito y emotivo entre muchos. Su recuerdo y abrazo cariñoso hacía Dennis Gónzalez, campeón de Europa en natación artística, nos levantó de las sillas por un aplauso lleno de rabia y reconocimiento. Dennis denunció, con mucha valentía, con un vídeo la homofobia sufrida en las redes: "No sé si estamos en el siglo XXI". El joven nadador de 20 años, quien asegura que no le afectan estos mensajes, alzó la voz: "Un niño que esté empezando en natación artística, si recibe estos comentarios, le va a afectar". Este es el sentido de estos premios, distinguir a quienes trabajan por la diversidad y recordar a todos que hay que seguir en la pelea contra los intolerantes. ¡Gracias Benita y Dennis!

Antonio Najarro se llevó el de la Danza, y el influencer Jonan Wiergo el que lleva el nombre de su oficio. No puedo olvidarme de Tik Tok, premio Diversa Plataforma Digital ni del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, premio Diversa Ayuntamiento de Madrid. ESIC University se llevó el premio a la Educación.

Mis admirados Lola Buzón y Ander Puig, actores, saborearon también su gloria, como lo hizo La Cachapera, premio Chueca Diversa, o la campaña Orgull de Comunitat. VISA y su consejero delegado, Eduardo Prieto, se llevaron el Premio Diversa a la empresa. Visit Buenos Aires, Diversa Internacional, y Brava Madrid, Diversa al evento, completan esta inigualable lista.

La gala contó con la distinguida presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. No pocos malintencionados -¡es una broma, no os enfadéis conmigo!- habrán dudado en algún momento de su compromiso con la igualdad LGTBIQ+, pero es de justicia reconocer que cuando se entrega, no falla nunca. Siento un cariño especial por él. Me casó, hace un año y medio después de comprometerse a ello en un programa de televisión, con mi marido, Michel, el amor de mi vida. No lo olvidaré jamás. Junto a él, su eficaz vicealcaldesa, Inmaculada Sanz. Desde aquí decirle al alcalde que el año que viene se quede a cenar y no solo a sacarse fotos, escuchar los mensajes de los premiados es un chute de energía y vitaminas de tolerancia y respeto. ¡Además nos hubiera encantado retarle con otros bailes que no fueran el ya famoso chotis!

No puedo olvidar al director general de Tourespaña, Miguel Sanz, al alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, al de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, al director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI, Julio del Valle, o a la senadora Carla Antonelli, a Reyes Maroto, junto a Víctor Gutiérrez y a Luis Martín Izquierdo. ¡Que me perdonen tantos amigos a los que por razones de espacio no he podido citar pero a los que llevo en mi corazón!

La fiesta fue, en fin, sencillamente maravillosa. Hubo canciones, risas, también momentos emotivos y grandes dosis de buen humor, pero sobre todo mucho AMOR.

Ojalá llegue el día que no necesitemos más premios como este, hasta entonces, a seguir peleando y reconociendo a quien se lo merece.