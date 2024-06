Clientes que buscan experiencias más allá de ir a dormir

Paul Dalgleish, vicepresidente de Ventas, Ingresos y Negocios para EMEA en Hyatt Hotels Corporation con Franck Sibille, vicepresidente de Hyatt International para España, Marruecos y Argelia / Maite Cruz

Los patrones de consumo en la forma de viajar están cambiando y el lujo también se está adaptando a ellos. «Los clientes no solo quieren una habitación donde dormir. Buscan vivir experiencias», ya sea la visita a un museo o un monumento, un masaje, una tarde en el spa o un buen restaurante, tanto si viajan por ocio como por negocios. Lo explica Paul Dalgleish, vicepresidente del grupo Hyatt para Ingresos, Ventas y Distribución de la región de Europa, África, Oriente Medio y el sudoeste asiático, que también apunta que no es que haya mucho más dinero disponible, sino que los clientes ahora están más dispuestos a gastar lo que tienen en bienestar.

Con esta idea, Dalgleish persigue «crecer con intención» y mantener «el espíritu y la cultura familiar que se respira en todos los equipos de la compañía desde su fundación». «No somos los más grandes, pero queremos ser los mejores. Por eso es muy importante encontrar el equilibrio entre el crecimiento y el trato cercano», indica. Una forma de hacer que pretenden también que se traslade a sus clientes para conseguir que se sientan cuidados. Además, trabajan en estrecha colaboración con las instituciones y las empresas locales de sus principales destinos. «Si desarrollamos esa asociación triangular y logramos, por ejemplo, que hotel, oficina de turismo y aerolínea colaboren, podemos ofrecer buenas experiencias y animar a más clientes a visitarnos».

Solo Europa genera el 46% del negocio de Hyatt en la región EAME (siglas en inglés de Europa, África y Oriente Medio). Algunas de sus líneas estratégicas durante este 2024 en esta zona pasan por la introducción en Europa de la marca Thompson, así como por la apertura de 15 nuevos establecimientos en Praga, Francia, Grecia, Marruecos, Doha, Qatar, Londres, Leeds, Fráncfort, Johannesburgo, Madeira y un parque acuático en Dubái. Para los próximos años, el objetivo es poner en marcha otros 75 nuevos proyectos que sumarán en total 16.000 habitaciones más.

Largo recorrido

«En los principales destinos, tenemos una media de cuatro hoteles y nuestros competidores 14, lo que quiere decir que existen grandes oportunidades para que nuestras marcas crezcan», asegura Dalgleish. A la hora de decidir dónde instalarse, la multinacional analiza la representación existente, si hay «conectividad sólida» en medios de transporte, el consumo de la población autóctona o si ya existe algún producto en el que se considere que una de sus marcas se ajusta a las necesidades de los clientes.

No obstante, según detalla el vicepresidente, la estrategia del grupo no pasa especialmente por invertir en nuevos inmuebles en el futuro. «Hace poco vendimos Park Hyatt Zurich, que era un activo en propiedad. El dinero obtenido lo reinvertimos en trabajar con otros propietarios, mejorar sus hoteles y hacernos cargo de su gestión», revela. Es el caso del recién inaugurado Grand Hyatt Barcelona, donde el grupo ha renovado el histórico Hotel Princesa Sofía, para abrir su primer hotel urbano de esta marca en España, donde ya cuenta con 50 hoteles y 12.720 habitaciones. Están presentes con Hyatt Regency, The Unbound Collection by Hyatt, Destination by Hyatt, Grand Hyatt, Hyatt Centric, JdV, Thompson Hotels y la colección Inclusive, donde se incluye Alua, Dreams, Secrets y Zoetry.

Dalgleish subraya que el mercado español es «de gran importancia» para el grupo. «Todo el mundo sabe lo interesante que es España desde el punto de vista del ocio -afirma-, pero es que además tiene unas perspectivas increíbles en el turismo de reuniones», que en estos momentos aporta el 25% del negocio y registra unos incrementos anuales del 15%. La división de ocio supone otro 25% y el resto se lo reparten viajes de negocios y el segmento minorista, «donde es más difícil de identificar el perfil porque viene a través de agencias de viaje o contrataciones on line».

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago y creado por la familia Pritzker, tiene un porfolio de 995 propiedades en más de 60 países repartidos por los cinco continentes. El beneficio neto del grupo ascendió a 522 millones de dólares en el primer trimestre de este año y las previsiones de la multinacional apuntan a los 1.135 millones de dólares al finalizar el presente ejercicio.