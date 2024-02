Calendario laboral 2024 en España: ¿Qué festivos hay en 2024?

El Boletín Oficial del Estado del pasado 27 de octubre incluyó del calendario laboral de 2024, el documento que marca los festivos tanto a nivel autonómico como nacional. Gracias a ello, ya es posible empezar a planificar los viajes y descansos para el año que en breves dará comienzo.

Según la legislación al respecto, hay 12 jornadas al año que se dedican a fiestas, sean propias de toda la nación o de cada comunidad autónoma, que no son sustituibles excepto si caen en domingo, situación en la que cada autonomía puede elegir si traslada la fiesta al lunes. A ellos hay que añadir dos festivos autonómicos más, así como dos locales, sumando un total de 16 días anuales.

Nueve festivos nacionales

Los nueve días que serán festivo nacional en 2024 son el 1 de enero (Año Nuevo), 6 de enero (Epifanía del Señor), 29 de marzo (Viernes Santo), 1 de mayo (Día del Trabajador), 15 de agosto (Día de la Asunción), 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución), y el 25 de noviembre (Natividad del Señor). Por otro lado, todas las comunidades autónomas excepto Cataluña y la Comunidad Valenciana cuentan también con el 28 de marzo (Jueves Santo).

Festivos autonómicos

Además de los ya mencionados festivos nacionales, cada autonomía ha seleccionado varios días para que sean no laborales en su territorio. Separados por meses, y teniendo en cuenta que no hay ninguno en enero, noviembre ni diciembre, son los que siguen:

Febrero: El día 13 será festivo en Extremadura (Carnaval), mientras que el 28 lo será en Andalucía (Día de Andalucía).

Marzo: El 1 de marzo será fiesta en Baleares (Dia de Illes Balears) y el 19 (San José) se celebrará en Murcia y la Comunidad Valenciana.

Abril: Baleares, Cantabria, Cataluña, Navarra, Euskadi, La Rioja y la Comunidad Valenciana abrirán el mes con festivo (Pascua) y el día 23 será fiesta en Aragón (San Jorge) y Castilla y León (Día de Castilla y León).

Mayo: El día 2 es fiesta en Madrid (Día de la Comunidad de Madrid), el 17 en Galicia (Día de las Letras), el 30 en Canarias (Día de Canarias) y Castilla-La Mancha (Corpus Christi), y esta última también tendrá festivo el 31 (Día de Castilla-La Mancha).

Junio: La Rioja traslada la festividad del Día de La Rioja del 9 (que es domingo) al 10, el 17 será festivo en Ceuta (Sacrificio-Eidul Adha) y Melilla (Sacrificio-Aid Al Adha) y el 24 (San Juan) lo será en la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Julio: El día 25 (Santiago Apóstol) será festivo en Cantabria, Galicia, Madrid, Navarra y Euskadi.

Agosto: Ceuta celebrará la festividad de Nuestra Señora de África el día 5.

Septiembre: Asturias traslada al lunes 9 la celebración del Día de Asturias y Cataluña tendrá su Día Nacional el 11.

Octubre: El día 9 será festivo en la Comunidad Valenciana (Día de la Comunidad Valenciana) y el 26 lo será en Cataluña (San Esteban).

Puentes y fines de semana largos

Con el calendario laboral 2024 ya fijado, hay varios festivos que tendrán lugar en viernes o en lunes, completando con el fin de semana un periodo vacacional de tres días libres consecutivos. A nivel nacional, se trata del 1 de enero (lunes), el 1 de noviembre (viernes) y el 6 de diciembre (viernes). En la mayoría de comunidades autónomas, exceptuando Cataluña y la Comunidad Valenciana, la Semana Santa se presenta como la acumulación más prolongada de festivos, llegando desde el Jueves Santo (28 de marzo) hasta el Domingo de Pascua (31 de marzo). En el caso de Baleares, Cantabria, Navarra y Euskadi también tienen estipulado como fiesta el Lunes de Pascua (1 de abril), completando cinco días no laborables consecutivos.

Origen de los festivos

Los días no laborables y los festivos están, en su origen, pensados para que todos los ciudadanos puedan asistir a las ceremonias religiosas o civiles tradicionales de cada región, lo que explica que no sean consistentes en todo el territorio nacional. Con el tiempo esto se ha ido desvirtuando y no son pocos los que ahora disfrutan de tiempo libre a su gusto pese a no tener intención alguna de acudir a las festividades típicas de las fechas festivas.