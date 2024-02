Calendario laboral 2024: todos los festivos y puentes de cada comunidad autónoma

Un calendario.

7 Se lee en minutos Redacción



Ya se conocen los festivos y puentes en todas las comunidades autónomas, así como de las ciudades autónomas, para 2024. Este año habrá 14 festivos a nivel nacional. De esos días no lectivos, nueve de ellos son fiestas nacionales "no sustituibles" a no ser que caigan en domingo, lo que implica que son comunes en toda España.

Se trata del 1 de enero, Viernes Santo, el 1 de mayo, el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 1 de noviembre, el 6 de diciembre, el 8 de diciembre y el 25 de diciembre. Dado que el 8 de diciembre será domingo, cada comunidad autónoma ha movido la fiesta para adaptar a su calendario. A continuación, se muestran los festivos en cada región, así como en las dos ciudades autónomas:

Andalucía

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de febrero (miércoles, Día de Andalucía)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

9 de diciembre (lunes, día posterior a la Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Aragón

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

23 de abril (martes, Día de Aragón)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

9 de diciembre (lunes, día posterior a la Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Islas Baleares

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

1 de marzo (viernes, Día de las Illes Balears)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de abril (lunes, Lunes de Pascua)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Canarias

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

30 de mayo (Jueves, Día de Canarias)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Cantabria

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de abril (lunes, Lunes de Pascua)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

25 de julio (jueves, Santiago Apóstol)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Castilla-La Mancha

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

30 de mayo (jueves, Corpus Christi)

31 de mayo (viernes, Día de Castilla-La Mancha)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Castilla y León

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

23 de abril (martes, Día de Castilla y León)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

9 de diciembre (lunes, día posterior a la Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Cataluña

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de abril (lunes, Lunes de Pascua)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

24 de junio (lunes, Sant Joan)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

11 de septiembre (miércoles, Diada)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

26 de diciembre (jueves, Sant Esteve)

Comunidad de Madrid

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

19 de marzo, (martes, San José)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

2 de mayo (jueves, Día de la Comunidad de Madrid)

25 de julio (jueves, Santiago Apóstol)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Comunidad Valenciana

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

19 de marzo, (martes, San José)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 abril (lunes, Lunes de Pascua)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

9 de octubre (miércoles, Día de la Comunidad Valenciana)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Extremadura

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

13 de febrero (martes, Carnaval)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

9 de diciembre (lunes, día posterior a la Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Galicia

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 de mayo (miércoles, Día del Trabajo)

17 de mayo (viernes, Día das Letras Galegas)

25 de julio: (Día da Patria Galega)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

La Rioja

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 abril (lunes, Lunes de Pascua)

1 mayo (miércoles, Día del Trabajo)

10 junio (lunes, Lunes siguiente a Día de La Rioja)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Murcia

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

19 de marzo (martes, San José)

28 de marzo (jueves, Jueves Santo)

29 de marzo (viernes, Viernes Santo)

1 mayo (miércoles, Día del Trabajo)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

9 de diciembre (lunes, día posterior a la Inmaculada Concepción)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Navarra

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 abril (lunes, Lunes de Pascua)

1 mayo (miércoles, Día del Trabajo)

25 de julio (jueves, Santiago Apóstol)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

3 de diciembre (lunes, San Francisco Javier)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

País Vasco

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

1 abril (lunes, Lunes de Pascua)

1 mayo (miércoles, Día del Trabajo)

25 de julio (jueves, Santiago Apóstol)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Ceuta

1 de enero (lunes, Año Nuevo)

6 de enero (sábado, Epifanía del Señor)

28 de marzo (jueves, Jueves santo)

29 de marzo (viernes, Viernes santo)

10 de abril (miércoles, final de Ramadán)

1 mayo (miércoles, Día del Trabajo)

13 de junio (miércoles, San Antonio)

17 de junio (lunes, Pascua del Sacrificio)

5 de agosto (miércoles, Virgen de África)

15 de agosto (jueves, Asunción de la Virgen)

12 de octubre (sábado, Fiesta Nacional)

1 de noviembre (viernes, Todos los Santos)

6 de diciembre (viernes, Día de la Constitución)

25 de diciembre (miércoles, Navidad)

Melilla