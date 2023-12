No tires las cáscaras de naranja: el nuevo uso que podrás darles en casa

Los remedios caseros que involucran frutas y verduras son los más fáciles de hacer. Ya sea porque las tenemos a mano o porque es una gran manera de darles uso una vez se han puesto malas, solemos recurrir a ellas una y otra vez para paliar las problemáticas de nuestro hogar.

Son muchos los alimentos que presentan beneficios no solo en la parte que se come, sino también en la exterior, esa que usualmente tiramos. Empleamos las cáscaras de las naranjas para aromatizar y dar sabor al arroz con leche, entonces, ¿por qué no las usamos para limpiar nuestra casa?

La naranja es conocida por sus beneficios para la salud. Este cítrico tiene un alto contenido en fibra que nos ayuda a realizar la digestión de una mejor manera, pero es que además nos previene de enfermedades cardiacas, infecciones, anemias y alergias.

No solo es recomendable comer el fruto que lleva dentro, sino que su cáscara puede emplearse para endulzar postres, aromatizar el hogar o elaborar un buen zumo o té. Atrévete a experimentar con este cítrico y descubre las numerosas funcionalidades que tiene en múltiples campos.

Este líquido liberará las propiedades de la naranja

Aunque la mayoría de la gente deseche las cáscaras de naranja, estas tienen un potencial oculto indispensable en nuestros hogares. Si las secamos pueden servir de aromatizante y si las hervimos, podemos obtener un almíbar que endulce todo tipo de postres.

No obstante, y siguiendo con su labor para el hogar, la cáscara de naranja y el vinagre son la combinación perfecta para combatir las manchas más difíciles de las superficies de tu casa.

Con esta mezcla conseguirás que todos los rincones queden limpios y con un delicioso aroma cítrico. La magia de esta solución radica en los aceites naturales que libera la naranja al estar en contacto con el vinagre, dejando a relucir sus propiedades desincrustantes y desengrasantes.

Lo mejor de este truco es que puede aplicarse a más frutas de la misma familia: limones, mandarinas y pomelos también se convierten en aliados indispensables para la limpieza del hogar.

Adiós a gastar dinero en productos de limpieza caros, pues con este remedio que prepararás en menos de cinco minutos no volverás a pisar la sección de limpieza del supermercado.