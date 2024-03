La centenaria taberna madrileña que prepara de 10 maneras diferentes esta curiosa elaboración

Sinónimo de planes y turismo, Madrid es una capital que tiene múltiples alternativas para todos los gustos, edades y públicos. Salir a probar la oferta gastronómica de la ciudad es una de las actividades preferidas por la población, pues hay tantos sitios diferentes que degustar que no acabaríamos con ellos ni desayunando, comiendo y cenando en uno diferente cada día.

Ya sean más nuevos, más antiguos, más premium o más dejados, los establecimientos no suelen dejarnos tan mal sabor de boca como para no volver. Y es que en la Comunidad de Madrid la cosa se centra en buscar y encontrar lo que más le guste a cada uno. Marisquerías, restaurantes internacionales o sitios de profunda cultura madrileña se encuentran a escasos metros de Sol para hacer disfrutar a los paladares más exquisitos.

Diez elaboraciones diferentes para un mismo plato

El mejillón es uno de esos productos que no pueden no gustar. Hay millones de formas de prepararlo y es muy raro que no nos guste ni una de ellas. Además, es el molusco más conocido de España, razón suficiente para ser protagonista absoluto de muchos platos de nuestra gastronomía.

Es un producto muy solicitado para tapear y picotear y marina estupendamente con cualquier bebida. Si te apetece probar una de las diversas formas en las que se prepara este molusco puedes adentrarte en La Ría Mejillonera El Pasaje, un local a cinco minutos de Sol.

El rey es el mejillón gallego, pero también podrás degustar deliciosas raciones de patatas bravas, tortilla o boquerones en vinagre por menos de 5 euros. La especialidad de la casa son los mejillones picantes, aunque para los paladares más resistentes ofrecen los "cabreados". Si por el contrario buscas una fusión de sabores más fresca, los mejillones al limón y a la vinagreta son los que se ganarán tu estómago.