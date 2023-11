La Policía Municipal de Madrid advierte sobre las estafas durante el Black Friday

Black Friday

El 24 de noviembre está marcado en rojo en los calendarios de los madrileños que quieran aprovechar para comprar más barato ese regalo o autoregalo tan esperado. Los más previsores aprovecharán la gran oferta del Black Friday para comprar por adelantado los regalos de Navidad y otros lo estrenarán nada más hacerse con ello.

El viernes negro se celebra el último viernes de noviembre y la previsión va en aumento cada año desde que llegó a España tras el éxito notorio en Estados Unidos debido al gran volumen de ventas. Concretamente, en noviembre de 2013, España comienza a adoptar esta tradición neoyorquina en muchas de sus tiendas online, con resultados notablemente beneficiosos para este tipo de comercios. A día de hoy, según recoge INCIBE, la implantación del Black Friday esta visiblemente generalizado, tanto en el ámbito online, como en las tiendas físicas.

"Dentro de todo este negocio, se ocultan muchos fraudes y engaños, en especial en Internet. Ya no sólo filtrando anuncios relacionados con el Black Friday en nuestras redes sociales o en nuestros navegadores, incitándonos a realizar compras sin necesidad, también los ciberdelincuentes aprovechan para captar clientes con el objetivo de que realicen compras en tiendas online falsas", apuntan desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España.

Este ritual consumista viene acompañado de consejos y pautas por parte de la Policía Municipal de Madrid para que no haya sustos innecesarios ante posibles estafas tanto online como presenciales. El objetivo es que el Black Friday no se convierta en un “Black Fraude”. Para ello, los expertos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional recuerdan algunas pautas para no ser víctimas de ciberestafas. Incluidas las redes sociales, plataformas que se han convertido en fuente de entrada para que los ciberdelincuentes ofrezcan artículos llamativos y golosos de que los usuarios hagan click, pero que en realidad no existen o redirigen a páginas fraudulentas.

Por ejemplo, al entrar en páginas web que contengan ofertas, promociones o los mejores descuentos hay que prestar atención a cómo está escrita la dirección web para no ser víctima de 'typosquatting'. Es decir, un usuario puede acabar en una web que no es la que estaba buscando por el hecho de teclear mal por error la URL en su navegador. Los cibercriminales aprovechan esta situación para llevar al usuario a una web maliciosa con dominios similares a los legítimos.

Trucos para realizar compras seguras

Verificación de la tienda online

Es importante comprobar si la página contiene certificado digital o sellos de confianza. Por tanto, la navegación será HTTPS y los datos viajarán cifrados. Al igual que la aparición de diversos métodos de pago y en el momento de efectuarlo sólo es posible a través de uno. "Lo mejor es que no efectúes tu compra". En cuanto a los precios de los productos verifica que no se alejen excesivamente de la realidad.

Además, el diseño de la página web nos puede dar información de su veracidad. "Si no existe homogeneidad, la calidad de las imágenes es baja, la web imita a una página legítima o los textos están mal traducidos, son indicios de que la página es un fraude", señala la sociedad mercantil estatal.

Búsqueda de opiniones

Busca opiniones de otros usuarios que hayan realizado sus compras con éxito. Esto te dará cierta fiabilidad para llevar a cabo las compras.

Haz un seguimiento

En caso de que necesites comprar algo, es recomendable que eches un vistazo, los días previos del Black Friday, al producto del que estás interesado, y así confirmar que realmente se aplican los descuentos indicados. Si la página existe desde hace tiempo y aplica descuentos a campañas destinadas para ello, puede ser un indicio de que la venta de productos es real.