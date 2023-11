Anabel Pantoja responde a las críticas sobre su incultura: explica lo que es el Arco de Triunfo de París

Anable Pantoja, en su viaje a París / Redes Sociales

S. O.



El último gran viaje de la sobrina de la sobrina de Isabel Pantoja, la influencer Anabel Pantoja, la ha llevado hasta La ciudad de las luces, París. Ya ha pasado por lugares tan emblemáticos como el Museo del Louvre, donde se ha hecho la foto de rigor con la Gioconda, la Torre Eiffel o Disneyland Paris.

Lágrimas de cocodrilo

La influencer no ha dudado en compartir las emociones que le han embargado a cada momento, y ha subido a redes como se le han saltado las lágrimas al ver cada uno de estos puntos emblemáticos de París. Sin embargo, esta sensibilidad ha traído muchas críticas a la influencer. Para muchos usuarios de redes sociales, el llanto de Anabel Pantoja delante de la pirámide de cristal que corona el patio del Louvre era "innecesario y exagerado". Unas críticas que, rápidamente, han saltado de las redes a la televisión.

Desde el programa 'Socialité' presentado por María Patiño, se han lanzado duras críticas a la actitud de la influencer por llorar de forma exagerada delante del Louvre. “Hace un tour que es un cliché maravilloso y lo digo con ironía. Es normal ir a París a ver los tópicos, lo que no es tan normal es ponerse a llorar por ver la Torre Eiffel. Llora porque lo ha visto tantas veces en redes sociales que se emociona. Claro, esto nos muestra la parquedad cultural en la que se mueve Anabel”, dijo la periodista del programa Diana Aller.

La historia del Arco de Triunfo

Para responder a las críticas sobre su "incultura", Anabel Pantoja ha decidido pasarse de influencer a cultureta y, antes de ponerse delante del Arco de Triunfo, uno de los monumentos más emblemáticos de París, ha decidido estudiarlo. Una vez hecho, se ha plantado delante del Monumento y ha recitado parte de su historia.

"Escuché que mi viaje podría ser peligroso para mis seguidores, debido al nivel de incultura en mí. Es cierto que no predico con el ejemplo pero no le hago daño a nadie, por eso me informé de este monumento para no PERJUDICAR a mi público e influir de manera negativa en su porvenir", es la descripción que acompañaba a este post.

Tras este post, María Patiño no ha dudado en disculparse en su programa por los comentarios de la periodista.