Bárbara Rey, implacable en su opinión sobre la boda de Ángel Cristo en 'Supervivientes'

Después del romántico reencuentro que protagonizaron hace tan solo unos días, Ángel Cristo Jr y Ana Herminia han disfrutado de su esperada boda en Honduras en compañía de algunos de sus compañeros de edición, porque no todos estaban invitados al gran evento de la edición. Con muchas ganas de verse por fin y convertidos en marido y mujer, Ángel y Ana se reencontraban en la ceremonia de su boda tras haber reconocido que están hecho el uno para el otro ya que esperan poder compartir el resto e su vida juntos.

"Yo pensaba que me iba a quedar sola y Dios me premió con ese pedazo de hombre" reconocía la novia minutos antes de reencontrarse con Ángel. Recordando el complicado momento familiar que vive Ángel, su futura mujer reconocía que seguramente echaría de menos a ciertas personas en un día tan especial para él: "Yo me imagino que sí, habrá muchas personas a las que echará de menos, obviamente".

La emotiva boda de Ángel y Ana

Emocionado y muy nervioso, Ángel esperaba a su futura mujer en el altar dedicándole unas preciosas palabras: "Para mí es lo más importante de mi vida, me ha salvado, gracias a ella estoy aquí, no en Honduras, aquí viviendo". "Ella y yo ya nos conocíamos de otra vida" añadía. Finalmente, la pareja se reencontraba entre lágrimas y muestras de cariño demostrando el gran amor que se procesan.

"Me encontraste en el peor momento y gracias a tí estoy aquí, estoy vivo. Tú y yo sabemos que nuestro amor lo hemos vivido en otra vida muy lejana, era tan fuerte que Dios nos ha dado la oportunidad de revivirlo, somos almas gemelas" comenzaba diciendo Ángel en sus votos. Derrochando amor y complicidad, la pareja ponía punto y final a la ceremonia poniendo rumbo a su noche de bodas, la más especial de todas en los cayos cochinos no sin antes lanzar el ramo de flores de la novia que cayó en manos de Gorka.

"Cree que Ana perjudica a su hijo"

Una figura clave en esta celebración es Bárbara Rey, con quien se ponía en contacto la colaboradora y periodista Alexia Rivas: "Yo la noto serena, pero por algo que me ha dicho también creo que esto le remueve", comenzaba asegurando Rivas. Acto seguido, la tertuliana señalaba que "si pudiera hablar con él este día le diría algo que para mi es muy significativo. Le desea lo mejor a su hijo y espera que este matrimonio le vaya bien y además le dure", continuó.

En cuanto a la boda con Ana Herminia, la madre de Ángel Cristo "me recalca que siempre ha cuidado mucho a Ana, que este verano estuvieron en su casa veraneando y que ella se volcó en ellos, que se llevaron fenomenal y que siempre fue cariñosa con ella porque todo lo que era importante para su hijo también era importante para ella", aseguraba Alexia Rivas. La periodista no dudaba en expresar su opinión sobre el evento en Honduras: "Creo que ella, en el fondo, cree que Ana perjudica a su hijo, aunque no lo quiera decir porque tiene que respetar la decisión de Ángel, creo que en el fondo no le gusta", zanjaba.