Madrid busca "reparar el agravio" histórico al pueblo gitano

Pilar, Carmina y Rosalía tienen tres varias en común: son mujeres, son gitanas y han dedicado su vida a luchar por salir adelante y cambiar la percepción social del pueblo al que pertenecen. Las tres sido las caras más visibles de una jornada única y pionera en la que, por primera vez, el Ayuntamiento de Madrid ha celebrado este miércoles un homenaje al pueblo gitano madrileño. Un acto institucional con el que el Consistorio busca "reparar el agravio" que ha sufrido históricamente este colectivo y reivindicar su "enorme contribución" a la ciudad.

Así lo ha resumido en su intervención final el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que ha hecho un llamamiento a acabar con la marginación y el "señalamiento" que han sufrido y siguen sufriendo los más de 70.000 gitanos que viven en la ciudad. "No debemos confundir los actos de una minoría con la mayoría", ha advertido el regidor popular, que ha querido dejar claro que Madrid es una ciudad "inclusiva en su diversidad" que no tolera "ninguna discriminación".

Impulsado por el PP y aprobado por todos los grupos municipales- a excepción de Vox- en el último Pleno de Cibeles, el homenaje celebrado este miércoles supone la antesala del Día de los Gitanos Madrileños, que tendrá lugar el próximo viernes 24 de mayo. La primera edición de este acto que, según ha avanzado Almeida, ha llegado para quedarse, ha estado dedicado especialmente a las mujeres gitanas, que lo "han tenido todavía más difícil" que el resto de mujeres.

Un "ejemplo de convivencia e integración"

Por ello, acompañado de varios representantes del Gobierno municipal y de los grupos de la oposición, Almeida ha entregado un reconocimiento a estas tres mujeres que “representan la fuerza vital que tienen como colectivo”, en palabras del primer edil, “Sois inspiradores de esta sociedad, un ejemplo de convivencia e integración. Contáis con todo nuestro respaldo y apoyo. Vamos a seguir ahí”, ha recalcado Almeida.

En concreto, las receptoras de esta distinción han sido Pilar Losada, una de las primeras mujeres gitanas que ejerció como mediadora en barrios vulnerables; Carmina Muñoz, que compagina este papel de la mediación con la regencia de su puesto en el Rastro de Madrid, y Rosalía Velázquez, fundadora de la Unión Romaní de España y participante en distintas comisiones internacionales y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en defensa del pueblo gitano.

Las mujeres gitanas fente a su presente y su futuro

La encargada de inaugurar la jornada ha sido la directora general de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ana Fernández, quien antes de las palabras del alcalde ya ha avanzado que el objetivo del acto es “poner en valor todas las aportaciones y contribuciones” que ha hecho el pueblo gitano a la capital. Asimismo, Fernández ha hecho alusión a las "persecuciones" sufridas por el colectivo, cuya memoria es una historia de “lucha y resistencia que llega hasta nuestros días”, en los que deben seguir afrontando "muchos obstáculos".

Escollos que afectan sobre todo a las mujeres gitanas y, especialmente, a su educación e integración laboral. Tras las palabras de la directora general se ha iniciado un coloquio, moderado por el delegado del área social del Consistorio, José Fernández, que, bajo el título 'Presente y futuro de la mujer gitana' y con un cartel diseñado por la ilustradora gitana Sandra Carmona, ha reunido a la premiada Pilar Losada; a Pilar García, moderadora en la Asociación Barró, que desarrolla su trabajo en la Cañada Real, y a Sara Jiménez, técnica de intervención social en la Fundación Secretariado Gitano, encargada de un programa de refuerzo educativo.

Ejemplos todas ellas de que, como ha resumido Almeida al final de su discurso, "no hay obstaculo que uno no pueda superar si se lo plantea y no hay mas limites que los que nos ponemos a nosotros mismos". El broche final de la ceremonia lo ha puesto la cantaora flamenca Sonia Miranda, que ha subido al escenario para hacer una sentida e intensa interpretación del 'Gelem, gelem', el himno del pueblo del gitano compuesto por el músico serbio Jarko Jovanovic.