Demoras en los trenes de Cercanías en la estación de Atocha por una nueva incidencia en la infraestructura

Una nueva incidencia en el servicio de Cercanías Madrid provoca demoras y reprogramaciones esta mañana del 8 de marzo. Tal y como ha comunicado la propia cuenta de 'X' de Cercanías Madrid, se trata de una incidencia causada por obras de infraestructura en la entrada sur de Atocha.

La avería en cuestión afecta directamente a los trenes que circulan en ese trayecto con fuertes demoras y reprogramaciones en el servicio de vehículos. Los técnicos de Adif trabajan ya en la resolución de la incidencia, mientras que Cercanías Madrid recomienda el uso de medios alternativos en aquellas estaciones que dispongan de Metro.

En las obras de las vías 16 y 17 que están en ejecución en la Estación de Atocha, una máquina ha roto un cable a la 1:55 h a la altura del desvío 109. Fuerte afectación a las líneas C3, C4 y C5. Disculpen las molestias. — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 8, 2024

Indignación entre los pasajeros

Los viajeros afectados hacen cola en Atocha para pedir comprobantes de retraso. Así le ocurre a Asier, que salió de Parla a las 6:45 y no llegó hasta el centro de Madrid hasta pasadas las 9:00 horas. Un trabajador de Cercanías, que firma los justificantes fuera de su puesto para agilizar el proceso, asegura que en apenas media hora ha validado cientos de comprobantes. "Si la gente trabaja, tiene que tener la posibilidad de llegar en tren a tiempo", asegura indignado Michel, un pasajero que viene del sur. La mayoría, sin embargo, ni se para a hablar: corren para evitar llegar más tarde.

Otros de los afectados son los pasajeros de los trenes de media distancia, por ejemplo, el procedente de Albacete que tendría que haber llegado a Atocha a las 8:30h y una hora después no ha podido entrar a la estación. Las retenciones han comenzado a la altura de Aranjuez y los pasajeros están bastante enfadados porque no dan ninguno tipo de información. Una de las pasajeras es Antonia López, que venía a Madrid a realizarse unas pruebas médicas para las que tenía cita a las 9:00. "No sé si me las van a poder hacer cuando llegue", lamenta enfadada. Otros pasajeros, como es el caso de David Villalba, han optado por teletrabajar desde el tren "aunque es complicado porque la red es muy inestable", comenta.

Un tren de Cercanías repleto a su llegada a Atocha. / I.U.

Demoras y reprogramaciones

Ha sido Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España quien ha aclarado el motivo de la avería que provoca demoras en la mañana de hoy: "En las obras de las vías 16 y 17 que están en ejecución en la Estación de Atocha, una máquina ha roto un cable a la 1:55 h a la altura del desvío 109. Fuerte afectación a las líneas C3, C4 y C5. Disculpen las molestias", ha querido señalar en su perfil de 'X'.

Una avería que se produce el 8 de marzo y que coincide directamente con la huelga que lideran las Organizaciones Sindicales de Comisiones Obreras, Sindicato Libre y Solidaridad Obrera de Metro de Madrid, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Los servicios mínimos serán del 73% y la frecuencia de trenes se mantendrá en la normalidad.