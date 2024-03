¿Cierran los supermercados en MADRID hoy, 8M en el Día Internacional de la Mujer?

El feminismo vuelve a salir a la calle hoy 8 de marzo en Madrid por el Día Internacional de la Mujer. Un día marcado en el calendario de las mujeres para reivindicar los derechos y conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. En 1975, la asamblea general de la ONU declaró oficialmente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué ese día? El origen no está muy claro y existen varias versiones. La más verosímil es que fue un 8 de marzo del año 1857 cuando un grupo de trabajadoras textiles decidió salir a las calles de Nueva York para protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban. Sería una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos laborales. Distintos movimientos y sucesos se sucedieron a partir de esa fecha.

Cierre de los supermercados este 8 de marzo

Aunque el 8 de marzo sea un día importante en el calendario a nivel mundial, no está recogido dentro del calendario laboral, lo que impide que sea reconocido como día no laborable. Esto quiere decir que la actividad de hoy, 8 de marzo, transcurre con normalidad, y que no hay cambios en los horarios de los establecimientos.

Por tanto, los supermercados atenderán al público en su horario normal, sin alteraciones.

Madrid prepara un programa especial de arte y cultura por el 8M

Con ocasión del Día Internacional de las Mujeres, hoy, 8 de marzo, las Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid ofrecen esta semana recitales poéticos, cuentacuentos, homenajes históricos, cine y lecturas recomendadas.

Ya desde el pasado martes, a las 19:00 horas, la Biblioteca Pública Municipal Mario Vargas Llosa, en el distrito Centro, invita a “visitar” el Museo del Prado y recorrer una selección de obras pictóricas de la mano de Lola Pérez-Toledo con su conferencia 'La mujer y el Museo del Prado’.

También en esta jornada y hasta el lunes 8 de abril la Biblioteca Pública Municipal San Fermín (Usera) acoge la exposición #DestinoIgualdad, una muestra que visibiliza historias de vida de mujeres de distintas partes del mundo, denunciando las injusticias que sufren las mujeres en distintos contextos globales.