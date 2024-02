Ayuso acusa a Vox de apropiarse de las protestas del campo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a Vox de intentar apropiarse de las protestas del campo. Durante las últimas semanas ambos partidos han intentado demostrar cuál de ellos defiende mejor los intereses del sector, alejándose de lo que se decide "en los despachos de Bruselas" y culpando al Gobierno de Pedro Sánchez de "desatender" a los ganaderos y agricultores. Monasterio se ha subido a los tractores que se han quedado a las puertas de la capital para mostrarles su apoyo, pero hoy Ayuso le ha echado en cara que quiera hacer creer a la opinión pública que es su partido quien está con ellos tirando de ironía.

"Mi compromiso (con el campo) está en el programa electoral y es el que nos ha puesto en nuestros escaños. Y quien se manifiesta es el campo, no Vox. No sabía que era Vox" le ha espetado la presidenta madrileña a Monasterio mientras se sonreía desde su escaño. El tono, sin embargo, ha sido hoy más suave que en las semanas previas, en las que ninguna de las dos disimula su rechazo por la otra. El pico de esta confrontación llegó el pasado jueves, cuando Ayuso dijo en el Pleno que el "voto irregular" de Monasterio debía de ser sancionado.

La respuesta de hoy de Ayuso llegaba después de una intervención de Monasterio en la que ha vuelto a arremeter contra Europa, advirtiendo que "frente a los burócratas de Bruselas", Vox defiende "la soberanía nacional" y añadía siendo más gráfica y con un mensaje claramente trumpista ("American first"): "Frente a la competencia desleal defendemos primero lo nuestro".

Falta de transparencia

Pero ni una palabra a la dimisión de su compañera de partido, Ana Cuartero, hasta esta mañana presidenta de la Comisión de Vigilancia en de las Contrataciones de la Comunidad de Madrid. Vox ha decidido que una de las formas de devolver el golpe del PP por la investigación abierta en la Asamblea por el voto irregular de Monasterio es dejar en evidencia la "falta de transparencia" de Ayuso, algo en lo que también coinciden Más Madrid y PSOE. Cuartero ha presentado su dimisión por “las dificultades que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está imponiendo a la labor de fiscalización de los contratos que el gobierno de Ayuso ejecuta en la Comunidad de Madrid”.

“Es tan escandaloso que en diciembre estuvimos a punto de no poder celebrar la sesión mensual por falta de asuntos a tratar, y entre todos los grupos se habían registrado más de cien solicitudes", señala Cuartero en el comunicado enviado a los medios a primera hora de esta mañana anunciando su renuncia. Además, Vox ha señalado que no quieren sustituirla y que no será su partido el que de continuidad a esta comisión.