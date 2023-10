Cristina Ferrer aboga por el batch cooking en la lucha contra el desperdicio de alimentos: "El truco está en evitar que acaben en la basura"

Cristina Ferrer, creadora de contenido gastronómico y experta en la organización en la cocina. / Andrea San Martín

¿Cuál es el truco de comer saludable, de manera económica y sostenible? Cristina Ferrer, creadora de contenido gastronómico y experta en la organización en la cocina, sostiene que una buena organización evita el estrés culinario, el desperdicio de alimentos y cuida nuestra salud.

¿Cuántas veces hemos hecho la compra sin una lista y no sabíamos por dónde empezar? ¿Tendré huevos, leche y tomates? "Al final acabamos comprando doble", ha explicado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA (Prensa Ibérica). De hecho, el 26% de los consumidores señala que compra por impulso, sin planificar y hay un 21% que utiliza la fórmula 'por si acaso', lo que suele implicar que esos alimentos se acaban transformando en desperdicio, según sostiene el último estudio realizado por Too Good To Go, la aplicación dedicada a la lucha contra el desperdicio alimentario en el mundo, en colaboración con la consultora social, 21 Gramos. "Es importante tener siempre una lista de la compra en la que apuntaremos qué necesitamos comprar después de haber revisado la despensa, la nevera y el congelador por si podemos aprovechar algún ingrediente. De no ser así, si compramos ingredientes que no tienen un plan de cocinado, es más probable que acaben en la basura", sostiene la experta en auditorías de la despensa.

Por su parte, Ferrer ha hecho hincapié en "prestar atención a no dejarse llevar por las ofertas", ya que el 49% de los ciudadanos es “adicto” a las ofertas del punto de venta y el 36% de los encuestados asegura que los packs de formato ahorro o familiar dificultan que se consuma todo el pack antes de la fecha de caducidad.

Saber lo que se guarda en la despensa es fundamental si lo que queremos es evitar tirar la comida a la basura porque acaba poniéndose mala, bien por no comerlo tras guardarse en ese tupper mágico con la esperanza de que algún día salga de la nevera para comerse y no tirarse o bien, porque acaba acumulada en la despensa perdida en la parte de atrás.

Y la pregunta del millón. ¿Cómo guardo los alimentos para que se mantengan en buen estado? Alrededor de un 50% de los ciudadanos reconoce que no cuenta con información sobre la conservación óptima de los alimentos, pero intenta seguir algún criterio para el almacenaje, según los datos de la investigación. Una afirmación alarmante. Cada segundo se tiran en el mundo más de 79 toneladas de comida, es decir, más de 2.500 millones de toneladas al año, según avanza la aplicación que conecta restaurantes con consumidores para no malgastar la comida. En España casi 8 millones de toneladas de alimentos anuales acaban en la basura, según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

A pesar de la inconsciencia que puede parecer que se produce entre la población, el informe revela que el 73% de los consumidores españoles está muy preocupados por el desperdicio de alimentos y es algo que les hace sentir mal. Pero, ¿cuáles son las razones por las que les preocupa? El impacto que supone a nivel económico, seguido de una cuestión ética y social y, por último, el efecto medioambiental. Incluso, un 65% de los consumidores piensa en las consecuencias que tiene para el planeta cuando tira comida.

Cómo evitar el exceso de comida almacenada en la despensa

La forma en la que se organizan los productos en nuestro hogar también ayuda a no desperdiciar. Y para más inri, el 43% reconoce que no invierte tiempo en el almacenamiento. Como solución, Ferrer señala las siguientes claves: “Retirar los embalajes para ver mejor el producto, organizar por temáticas y colores, así como usar etiquetas con avisos de próxima caducidad". Por eso, mantener el trastero ordenado nos ayudará a saber qué tenemos y a asegurarnos de que los productos se vean "porque si no se ven, no se usan”. Con que se limpie y se revise el inventario cuatro veces al año, una por estación, sería suficiente. Porque cuidado con los alimentos congelados que también caducan. Por ejemplo, "las pechugas de pollo suelen aguantar de seis a ocho meses", confiesa.

En cuanto al momento de cocinado, alrededor de un tercio de los consumidores encuestados reconoce que no sabe calcular eficientemente las cantidades de comida que elaboran, provocando así un desperdicio constante de alimentos, ya que no se guardan debidamente para su posterior ingesta que de ser así, a priori, puede resultar poco atractiva, pero que si se le da un toque puede convertirse en un nuevo plato.

Cómo darle la vuelta a la tortilla

Un 81% reconoce que el aspecto de los productos, en especial los frescos, determina su elección. Si no entra por los ojos, tampoco lo hará por la boca. Por lo que darle una segunda vuelta a la comida para hacerla más atractiva hará que sea más apetecible y acabemos comiéndola, y así, evitaremos que acabe en la basura. Por ejemplo, usa tu creatividad y échale picatostes a ese puré de calabaza que ya se te hizo pesado la noche del domingo.

Cristina Ferrer, creadora de contenido gastronómico en la presentación del informe elaborado por Too good to go sobre el desperdicio de alimentos. / Andrea San Martín

Cómo hacer un buen cocinado anti desperdicio

La experta en organización de cocina y batch cooking apuesta rotundamente por esta técnica que consiste en dedicar un día de la semana a cocinar y preparar distintas elaboraciones que luego se podrán combinar a lo largo de la semana sin necesidad de cocinar apenas el resto del tiempo. "Podemos elaborar un montón de recetas que luego se pueden distribuir durante la semana combinando con una ensalada o una crema de verduras. Por ejemplo, unas albóndigas cocinadas las pueden preparar estilo falafel, o combinarlas con un poco de pasta y salsa de tomate para spaghetti. Es importante tener ya cocinada la base y luego completar con productos hechos en el momento”, defiende a este medio.

"Mira, huele, prueba"

Con motivo de las acciones de sensibilización de Too Good To Go se ha puesto en marcha la etiqueta “Mira, Huele, Prueba” que se incorpora a los envases de productos con fecha de consumo preferente para recordar a los consumidores que usen y confíen en sus sentidos para comprobar si un alimento cuya fecha ha vencido continúa en buen estado antes de tirarlo de manera innecesaria. Este distintivo ya está presente en España en más de 1.200 referencias de alimentación de 40 marcas alimentarias de gran consumo y tiene la misión de sensibilizar y empoderar a los consumidores en torno a este problema con el único objetivo de reducir el desperdicio.