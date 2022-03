Catorce días que han conmovido al mundo, por Ernesto Ekaizer

El paisaje en Ucrania y en Europa después de 14 días -si se toma como punto de partida la invasión rusa iniciada el 24 de febrero y no la entrada de las primeras tropas la noche del lunes 21 en las repúblicas del Donbás- es apocalíptico. Y lo peor: ya comienza a formar parte de la realidad cotidiana, inevitable. La barbarie que se consuma ante nuestros ojos tiene un grado de irrealidad, casi de ficción, que apela a un estado de negación para “seguir viviendo”.

Pero hay algunas pistas que quizá sea útil recomponer para conocer los intereses creados, que diría Benavente, que se están moviendo estratégicamente. El pasado 1 de marzo, cuatro días después de la invasión generalizada de las tropas de Putin, Hillary Clinton concedió una entrevista a la cadena MSNBC, a la presentadora y comentarista política neoyorquina Mika Brzezinski.

"Remember, the Russians invaded Afghanistan back in 1980," Hillary Clinton says. "It didn't end well for the Russians...but the fact is, that a very motivated, and then funded, and armed insurgency basically drove the Russians out of Afghanistan." pic.twitter.com/iirtXI4vz4