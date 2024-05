La Feria del Libro más deportiva trae este año a Richard Ford, Mariana Enríquez o Lionel Shriver y una jornada nocturna con teatro y música en directo

La Feria del Libro de Madrid, que arranca en el Parque del Retiro el próximo 31 de mayo con su inauguración oficial a las 11 de la mañana a cargo de la reina Letizia, tiene este año al deporte como gran protagonista de su programación. Este miércoles su directora, Eva Orúe matizaba esa apuesta durante la presentación de la nueva edición explicando que "hemos intentado ir más allá de los libros de deporte o sobre deportistas, porque la literalidad fue solo el punto de partida del que surgen los dos ejes temáticos que vertebran esta Feria: el deporte como metáfora de la vida y del trabajo literario, y el deporte como excusa para hablar de todo lo demás: la política, las emociones o la historia misma. En todo momento, entendiendo el ejercicio literario como un deporte intelectual de largo aliento". El lema que han elegido, 'Entrena tu mente, lee tu cuerpo', trata de resumir el espíritu y la filosofía que animan la mayor cita literaria de España, al menos si consideramos su extensión en el tiempo.

Eso no quiere decir que no haya contenidos explícitamente deportivos: el 13 de junio ha sido declarado el día olímpico y paralímpico en la Feria, y esa jornada habrá demostraciones de judo y de tenis de mesa, además de charlas en las que participarán nombres importantes del deporte como el piloto andorrano Albert Llovera, la halterófila y campeona olímpica Lydia Valentín, los atletas Fermín Cacho o Joan Lino y los paralímpicos Teresa Perales, David Casinos o Sergio Garrote.

Pero lo deportivo será más tangencial o metafórico en la mayoría de las 316 actividades que va a acoger el parque del Retiro hasta el 16 de junio. Dentro del programa La literatura es deporte de contacto, con presencia abundante de primeras espadas del panorama literario mundial y nacional, habrá un encuentro con Richard Ford y Mariana Enríquez titulado La escritura como resistencia, otro entre Lionel Shriver y Sergio del Molino bautizado El culto al cuerpo: cartografía de una sociedad, y un Ping pong filosófico enfrentará al pensador Javier Gomá y el periodista Pedro Vallín, entre otras. La propia jornada inaugural contará con la presencia de un futbolista célebre y muy vinculado a la cultura, Miguel Pardeza, en una conversación sobre la escritura (La conquista del espacio en blanco) en la que participarán la maestra de la crónica argentina Leila Guerriero y el escritor y periodista francés especializado en biografías Pierre Assouline. La nómina de autores internacionales que pasarán este año por la Feria incluye también por ahora a Héctor Abad Faciolince, Alejadro Jodorowski, Lisette Lombé, Yan Lianke, Mijail Shiskin y Adania Shibli.

Más allá de ese registro, la Feria celebra este año el Día del Medioambiente con una jornada del Festival Liternatura, que el escritor Gabi Martínez lleva varios años moviendo por medio mundo, una respuesta a la fascinación que ahora mismo suscita la literatura dedicada a la naturaleza. Esa jornada servirá para subrayar la apuesta de la cita madrileña por su propia sostenibilidad. Este año la organización le ha pedido a los expositores que renuncien a acceder al Retiro con sus coches particulares, aunque les permitirá agruparse para que accedan algunas furgonetas solo los días de montaje y desmontaje (no reposición, por ejemplo). Si no, pueden recurrir a algunas de las tres empresas autorizadas para que carguen las cajas de libros hasta sus casetas, o bien llevarlas a mano desde un espacio de aparcamiento den Menéndez Pelayo que se está negociando con el Ayuntamiento.

Habrá también un día en el que la Feria se extenderá a la noche y cerrará sus puertas a las 23:30h. Será la del 7 de junio y ofrecerá una programación especial con conciertos sorpresa y alumnos de la Resad interpretando pequeñas piezas teatrales, en diversos escenarios alimentados con energía solar que se acumulará durante el día. Otras actividades de éxito seguro serán los podcast en directo que se grabarán en la Casa de Vacas, algunos tan populares como Carne Cruda, Saldremos mejores, Arsénico Caviar o Punzadas Sonoras.También los habrá de deportes: El programa de Ortega de Radio Marca, los equipos de Los últimos de la lista y Mínimo de veterano haciendo una emisión conjunta y el lado oscuro del fútbol contado en Brazalete Negro.

Paz, por ahora, en el disputado espacio

Este año parece que los ánimos entre los expositores, y en particular entre las pequeñas editoriales, siempre el sector que sale peor parado en la admisión y distribución de puestos en la Feria y con los grandes grupos enfrente como principales acaparadores de espacio, están más calmados, al menos de momento. "Los grandes grupos tienen una presencia mayor, claro, pero el que más, tiene ocho casetas para todos sus sellos. En el porcentaje del total de casetas de la Feria, los grandes grupos ocupan un 5%, y un 8,7% respecto si al espacio asignado a solo a las editoriales", ha dicho Orúe.

"Tenemos el espacio que tenemos", ha continuado la directora en referencia a la extensión limitada del Paseo de Coches del Retiro. Por eso, este año han creado un nuevo espacio octogonal que estará en el centro del Paseo y que podrá acoger a 15 editoriales, "pequeñas pero importantes", que dispondrán de su propio sitio para firmas y en los que la organización hará un esfuerzo por llevar a la gente, después de las acusaciones de peor visibilidad hacia ese espacio central que, con otro formato, se lanzaron en anteriores ediciones. "Hay una especia de leyenda negra respecto al centro de la Feria que tiene que ver con el año en que esta fue pequeña por la pandemia. Entonces, se trasladaron las casetas al centro, pero eran las mismas casetas, no había nada nuevo. Lo que queremos hacer es espacios que funcionen. El año pasado el espacio Indómitas [destinado a editoriales 'raras' y más efímero, que repite este año] nos enseñó que el espacio central es atractivo". Otros nuevos espacios que debutan este año en el parque madrileño son el pabellón Talento a bordo, patrocinado por Iberia y consagrado a la literatura iberoamericana, y los espacios multiusos JaLEO y BamboLEO. Además, se utilizarán de nuevo los Jardines de Cecilio Rodríguez.

La responsable de la Feria ha aprovechado para recordar algunas de las cifras de la principal cita literaria madrileña. El año pasado, a pesar de las lluvias frecuentes, registró más de 1.100.00 visitantes, una cifra que se debería poder superar este año si el tiempo acompaña; fueron más de 4.000 los autores que acudieron a firmar y las ventas se situaron por encima de los 11 millones de euros. El presupuesto con el que cuentan este año es de 1.741.000 euros, de los cuales la mayor parte la aportan los expositores que pagan por estar, 877.000. De las instituciones, el Ayuntamiento de Madrid pone 116.000 euros y la Comunidad, 85.000 de los 110.000 que concede al Gremio de libreros de Madrid. La del Ministerio de Cultura se conoce más tarde. Los patrocinadores privados, por su parte, aportan 663.000 euros.

Orúe ha aprovechado también para anunciar que se ha digitalizado el archivo de la Feria. "No son los 'papeles del Pentágono', pero no está mal lo que hay ahí dentro. Es la historia de esta feria que lleva tantos años en esta ciudad: imágenes, fotografías... Hemos visto cosas que no imaginaríais", ha concluido bromeando.