El Cádiz acompaña al Almería y Granada a Segunda: no habrá nada en juego en la última jornada

El Cádiz no podía fallar. Tenía que seguir la tónica de los anteriores partidos y esperar que el resto de resultados le acompañasen en su difícil intento por mantener la categoría. Pero no hubo milagro. Tras ser incapaces de pasar del empate ante la UD Las Palmas (0-0), que sumó su 13ª jornada sin ganar, confirmaron que acompañarán al Granada CF y a la UD Almería en Segunda División. Solo los representantes hispalenses, Sevilla y Betis, se han salvado de la quema. El conjunto verdiblanco jugará la Conference tras perder ante la Real Sociedad, que disputará la Europa League. No habrá nada por decidirse en la última jornada, salvo el 'pichichi' y el 'Zamora'.

Al Cádiz le pudieron los nervios

Cádiz y Las Palmas empataron sin goles (0-0) en un partido con los nervios como protagonistas en ambos conjuntos, sobre todo en los locales, que lo intentaron hasta el final, pero no pudieron ganar un partido que habría supuesto dejar abierta la resolución del descenso hasta la última jornada, pero que le condenó al descenso a Segunda, mientras que el equipo canario selló su permanencia.

Deportivo Alavés vs Getafe CF / Adrián Ruiz-Hierro

A los 76 minutos el Cádiz se quedó inferioridad numérica al expulsar Soto Grado a Víctor Chust con cartulina roja directa por una entrada a Marc Cardona para evitar un contragolpe de Las Palmas. Un disparo de Alcaraz fue detenido en dos tiempos por Álvaro Valles antes de que llegase Juanmi para aprovechar el primer intento de atrapar la pelota.

Fue la última jugada antes de llegar al tiempo extra. Si no marcaba, serían los últimos ocho minutos del Cádiz en Primera División. Y no lo hizo, roto por los nervios y el cansancio, el Cádiz cedió un empate sin goles que le condenó a Segunda División y desató la alegría en la expedición canaria, la otra cara de la moneda al sellar su permanencia.

Mallorca, Rayo y Celta, salvados

El pinchazo de los de Mauricio Pellegrino, el único equipo que no dependía de sí mismo, permitió respirar a la propia Las Palmas y a Rayo Vallecano y Mallorca, quienes perdieron (3-0) ante el FC Barcelona y empataron (2-2) contra la UD Almería. El RC Celta, el otro equipo con el peligro de la zona roja, sí había cumplido (1-2) contra el Granada.

Por otro lado, el Real Betis-Real Sociedad acaparaba también los focos de esta penúltima jornada de transistores. El conjunto vasco metió dos goles en el primer tiempo, en sus dos únicas llegadas, de Brais Méndez y Mikel Merino, y sentenció a un Betis sin el lesionado Isco que se tendrá que conformar con jugar la Conference League la próxima temporada. La Real, que mete cuatro puntos a los andaluces, aseguró la sexta plaza: Europa League.

Stefan Savic se despide de la afición del Atlético. / KIKO HUESCA / EFE

Amarga despedida de Savic en el Atlético

Amarga fue la despedida de la temporada para el Atlético en el Metropolitano, que también supuso el adiós de Savic. Osasuna, con una brillante actuación de su delantero Raúl García de Haro, autor de dos tantos, le pasó por encima y le dejó definitivamente en el cuarto puesto.

Otro Raúl García, el del Athletic, tuvo una despedida más dulce, con un tanto en la victoria del Athletic ante el Sevilla (2-0), donde también vio puerta Muniain, otra leyenda 'athleticzale' que dice adiós. La tercera posición fue para el Girona, que cerró una brillante temporada con una victoria por 1-3 frente al Valencia, quien pese a su buen curso deportivo cerró el curso con la enésima protesta de su afición.

Finalmente, el Real Madrid se vio involucrado en un intercambio de goles que terminó con un póquer de Sorloth (4-4). La lucha por el 'pichichi', que lidera el noruego con 23 tantos (dos más que Dovbyk, del Girona), y por el 'Zamora', que encabeza Unai Simón (Athletic), son los únicos alicientes para la jornada 38 que se disputa el próximo fin de semana.