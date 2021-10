Las prostitutas se organizan para protestar contra Pedro Sánchez e Irene Montero

EFE

Las prostitutas de Barcelona se están organizando para protestar este jueves contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, por considerar que la propuesta de ley abolicionista del PSOE y la ley del sólo sí es sí las abocan a una mayor precariedad, a la clandestinidad y la criminalización.

Acudirán a la concentración para exigir que se garanticen sus derechos laborales y alternativas sólidas para que puedan dejar la prostitución quienes así lo deseen, esto es, que se legisle con una perspectiva regulacionista y se rechacen las vías punitivistas.

“Es un problema que no se puede solucionar con el Código Penal, de manera punitivista, diciendo que vas a quitar la única opción de trabajo que tienen”, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA María Riot, una de las impulsoras de esta iniciativa.

“Nada sobre las putas sin las putas” o “las putas exigimos ser escuchadas” serán algunas de las proclamas que se desplegarán el jueves en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, donde tendrá lugar la concentración a las 17 horas. Se trata de una iniciativa “independiente” a la que se sumarán personas de distintos colectivos, pero que “no nace de ninguna organización concreta”.

“Iremos al ayuntamiento con carteles para que sepan la respuesta de las trabajadoras sexuales organizadas frente a los dichos de Pedro Sánchez y frente a la ley que criminaliza los espacios de nuestro trabajo”, asevera Riot.

Motivos

Son dos los motivos que llevan a estas mujeres a protestar contra el presidente del Ejecutivo y la titular de Igualdad: el propósito abolicionista de los socialistas y algunas medidas incluidas en la ley de garantía integral de la libertad sexual.

“Se están peleando por quién se queda con la ley que criminalice la prostitución para mostrar que están haciendo algo en nombre del feminismo, cuando no lo es”, se queja Riot, que se define como “trabajadora sexual”.

La abolición de la prostitución, asevera Riot, dejaría sin trabajo a miles de mujeres en una situación precarizada, en plena pandemia y crisis económica, y estima que es una quimera porque se seguirá pagan por sexo aunque se prohíba: “Es imposible la abolición de la prostitución. La prohibición significará más precariedad, clandestinidad y violencia. Pasa igual que con el aborto, no deja de existir aunque lo prohíbas”.

También se posicionarán en contra de multar a los puteros, como pretende el PSOE, pues aseguran que en los países donde se ha implantado esta medida “se ha demostrado que genera una gran clandestinidad y más miedo, más violencia y más asaltos”: “La industria pasa a ser más clandestina de lo que es”.

Las mujeres que se manifestarán el jueves aclaran que quieren “el fin de la explotación sexual, de la trata de personas y de la falta de acceso al trabajo de las personas migrantes”, por eso solicitan que se aplique una “perspectiva de derechos” para dar más seguridad tanto a las mujeres que deseen ejercer la prostitución de forma voluntaria como a aquellas que quieran dejarla y puedan contar con alternativas vitales para salir de ella. En este paso, estiman imprescindible que se derogue la ley de extranjería para que las mujeres prostituidas que se encuentran en situación administrativa irregular tengan la posibilidad de salir del contexto de la prostitución y optar a un empleo digno.

“¿Cuántas quieren cambiar de trabajo y no pueden por no tener papeles, no tener estudios o por su edad? No hay soluciones reales para dejar la prostitución”, critica. El segundo factor que las lleva a protestar es la ley del sólo sí es sí, redactada por el departamento de Irene Montero. En concreto, el artículo que vuelve a incluir en el Código Penal la tercería locativa, es decir, que pretende castigar el alquiler de locales donde se explota sexualmente a mujeres y niñas.

Quienes protestarán el jueves consideran que penalizar la tercería locativa criminalizará sus espacios de trabajo y convertiría en proxeneta a quien les alquila habitaciones: “Esto hará que nadie nos quiera alquilar un local, si ya teníamos problemas de acceso a la vivienda, vamos a tener muchos más con esta ley”, lamenta Riot.

DIVISIÓN EN PODEMOS

La ley del sólo sí es sí contra la que se manifiestarán estas prostitutas ha evidenciado las diferencias existentes en el seno de Podemos sobre la prostitución y también las posturas dispares de los dos socios del Gobierno de coalición. Mientras el PSOE defiende de forma unánime y con firmeza la abolición porque considera que la prostitución es una forma de violencia sexual contra las mujeres, en Unidas Podemos no se ha resuelto este debate y conviven distintas sensibilidades que van desde el abolicionismo al regulacionismo, al igual que en el movimiento feminista. La tramitación de la ley de garantía integral de la libertad sexual en el Congreso, ahora en plazo de enmiendas, ha avivado esos contrastes y el sector de En Comú Podem ya ha presentado una enmienda al texto de Igualdad para suprimir de la ley la tercería locativa y el proxenetismo no coactivo. Consideran desde En Comú Podemos que hay mujeres que quieren ejercer la prostitución libremente y que esta legislación dificulta la distinción entre prostitución voluntaria y forzada y pone en riesgo a las prostitutas porque fomenta la clandestinización de su actividad y complica aún más su acceso a la vivienda.

