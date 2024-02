La madre de Odette, antes Oto Vans, sobre su infancia: "Excepto la leche mía, tomaba gotas de metadona"

"Hola, soy Odette. Tengo 28 años y me dedico a redes sociales como llevo haciendo siete años", dice quien se dio a conocer como Oto Vans. Sin embargo, tal y como ella misma recalca con el título de su recién estrenado videopodcast, 'Siempre fui Odette'. Un proyecto junto a Rainpod en el que la influencer pretende desnudarse por completo con su audiencia y hablar de su dura infancia y el proceso de transición que ha vivido en los últimos años.

El primer capítulo de 'Siempre fui Odette' habla de la adolescencia robada, y arranca con la protagonista explicando la realidad que viven las personas trans, especialmente si eres un personaje público como lo es Odette: "Me presenté siendo Oto, y es muy difícil ahora cambiar. Sería tan feliz de que la gente me empezase a reconocer como Odette, al igual que mi familia ha sido capaz de hacerlo. Tengo miedo de volver a salir del armario y sentir rechazo", cuenta Odette en la introducción.

"Espíritu de la homosexualidad, sal de este cuerpo"

No está sola, pues en este primer capítulo son su madre Lea, su hermano Vili, y su psicólogo Diego, quienes apoyan el discurso de la influencer, aportando otros puntos de vista en lo que a su infancia, adolescencia y transición se refiere. "Mi embarazo llevaba inyectándome heroína, y Odette nació normal. Sin embargo, nació con síndrome de abstinencia. Excepto la leche mía, tomaba las gotas de metadona. Yo era una madre 'subnormal', era una drogadicta y estaba tan celosa de ella, que no dejaba que la cuidasen otras personas".

Su hermano Vili, el segundo en su familia, habla de cómo "nuestra infancia fue un poco traumática. No teníamos toda la atención de nuestros padres debido a las drogas. Alguna vez me he tenido que pelear con alguien por defenderla", dejando claro que siempre ha dado la cara por Odette. Ella misma es consciente de la presión que sufrió durante su infancia: "Mi padre se veía muy presionado teniendo un hijo como yo, era como pecado e impensable. Entonces, el pobre me cogía y me llevaba donde los pastores para que orasen por mí. Yo recuerdo estar de rodillas en el suelo, y cuatro hombres con las manos en mi cabeza diciendo "espíritu de la homosexualidad, sal de este cuerpo"", cuenta.

Odette habla de su infancia, donde recuerda cómo en el colegio "siempre dí a entender que me gustaba el maquillaje, los bolígrafos de brillantes, entonces mis amigas del colegio se apiadaban de mí y traían maquillaje para que yo me maquillase en el colegio. Mi profesora me dejaba maquillarme, pero antes de ir a casa me decía que debía desmaquillarme". Visiblemente emocionada, Odette echa la vista atrás y se siente orgullosa de su transición, valentía y coraje, lo que la ha convertido en estos últimos siete años en un referente para la comunidad LGTBIQ+.