'Creación de Contenido y Redes Sociales': la nueva carrera de una universidad de Irlanda para ser influencer

Para aquellas personas apasionadas de las redes sociales y que quieran seguir los pasos de los influencers más destacados del panorama, una universidad de Irlanda abre 40 plazas para la licenciatura de Creación de Contenido y Redes Sociales, que se instaurará en septiembre de 2024.

Muchos adolescentes sueñan con tener el estilo de vida de Marta Díaz, María Pombo o Dulceida. Esto usualmente es algo que han visto muy lejano, pues no es un secreto que un gran factor del éxito de estas personalidades es el boom que ocasionaron en su época y la suerte que tuvieron.

Sin embargo, ¿cómo te quedas si te contamos que ahora hay una carrera que te ayudaría a convertirte en ellas? La Universidad Tecnológica del Sureste de Carlow, en Irlanda, anunció una nueva licenciatura con 40 plazas para que los fanáticos de las redes sociales se especialicen en ellas.

