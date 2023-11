Isabel Pantoja, enterrada en deudas, dispuesta a desahuciar a parte de su familia: "No tiene sentimientos"

Isabel Pantoja.

Isabel Pantoja atraviesa una complicada etapa personal, pues ni siquiera coge el teléfono a Anabel Pantoja, y la tonadillera se habría distanciado de sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja, por lo que Pantoja no se encuentra en un buen momento a nivel personal. Mientras que con Kiko Rivera se perdió la relación este verano tras el mediático problema de salud que casi acaba con la vida del DJ y cantante, Isabel Pantoja no acudió a la boda de su hija con Asraf Beno, dando mucho que hablar entre los invitados, que incluso lanzaron alguna indirecta a la tonadillera.

Las últimas informaciones apuntan a que la tonadillera habría tomado una drástica decisión en lo relativo a sus deudas, y es que, según ha adelantado 'TardeAR', Isabel Pantoja estaría dispuesta a desahuciar a parte de su familia. Primero se habló de su hermano Juan, y ahora de la viuda de su otro hermano Bernardo Pantoja, quien se encuentra en el punto de mira. Tal y como señalan desde el formato, Junko estaría recibiendo presión por parte de la tonadillera para abandonar el piso en el que vive actualmente, algo que no se habría tomado nada bien su cuñada y le estaría poniendo las cosas difíciles.

Anabel Pantoja se ausenta del cumpleaños de su tía / Redes

"Isabel Pantoja tiene que deshacerse de algunas propiedades"

Desde 'TardeAR', han hablado con Junko, quien "ha dicho que lo está pasando fatal, que está pasando un sufrimiento muy grande y que es cierto que su abogada le ha aconsejado y le ha pedido que no se marche de esta casa. Así que no lo va a tener fácil Isabel Pantoja para que su cuñada se vaya de aquí", explica la reportera. El entorno de la viuda ha dejado claro a 'EGOS' que "pensar que puede quedarse en la calle la atemoriza. Isabel Pantoja es incapaz de entender la precaria situación de su cuñada, no tiene sentimientos", comentan.

El hermano de la tonadillera, Juan, se mudará a Triana "porque es el sitio donde nacieron todos los Pantoja y donde quiere pasar el resto de su vida". Una situación que ahoga a Isabel Pantoja, quien "tiene que deshacerse de algunas propiedades cuanto antes, porque tiene que tener liquidez. Una es la casa de Sevilla y otra es en la que vivía Bernardo hasta ahora, por lo que Junko se tiene que ir", comentó la periodista Marisa Martín Blázquez.