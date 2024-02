Consejos para correr bajo diferentes condiciones climáticas: calor, frío y lluvia

El 'running' es cada vez más practicado a nivel mundial por adultos y niños, una actividad en la que se busca practicar deporte a la vez que desconectas del día a día, pero en la que también hay que estar pendiente del tiempo y las condiciones climáticas de cada día. Por ello y para poder disfrutar del 'running' durante todos los días del año, la adaptación a las diferentes situaciones climáticas es fundamental y por ello, aquí dejamos una lista de consejos para poder salir a hacer 'running' con calor, frío y lluvia y que las condiciones climáticas no sean una excusa para detenernos.

Durante todas las épocas del año, ya sea verano o invierno, existen diferentes cuestiones que hay que tener en cuenta para poder salir a hacer 'running' con las máximas garantías ya que no es lo mismo salir a correr con calor o frío y quizá no conocer algunos de los trucos para soportar estas diferencias climáticas te puedan llevar a no continuar con tu entrenamiento, hacer pereza y no llevar la regularidad que el 'running' requiere.

'Running' en días calurosos

Siempre se suele decir que cuesta menos salir a hacer deporte con frío que en la temporada de verano, pero en cuanto al verano es quizá cuando más cuidado hay que tener y menos hay que confiarse. En verano es fundamental evitar salir a hacer 'running' en las horas centrales del día, más si vives en el centro de una ciudad donde las altas temperaturas del asfalto llegan a ser insoportables.

Pero si no queda otro remedio, hay que hacerlo siempre buscando las sombras para evitar tanto la deshidratación como los temidos golpes de calor. En los días más calurosos hay que estar hidratado permanentemente y para ello es fundamental llevar contigo una mochila de hidratación con la que reponer todas las sales y líquidos que piedes con el sudor. Además, no se debe llevar ropa de colores oscuros, utilizar tonalidades claras y utilizar camisetas de 'running' de tejidos transpirables que evacuen y reduzcan la temperatura corporal.

Te contamos los consejos fundamentales para salir a correr en días calurosos con las máximas garantías. / Archivo

No es imposible correr en días muy calurosos, pero se debe tener mucho cuidado, llevar gorra y realizar tu entrenamiento por las sombras, descansar cada cierto tiempo e hidratarte también la zona de la cabeza para que se mantenga fresca. La hidratación constante es el aspecto fundamental para evitar los peligros a los que te vas a enfrentar antes, durante y después de empezar la actividad que vayas a poner en marcha.

Correr en días fríos

Tal y como comentábamos con el calor, tampoco es imposible correr en días muy fríos, pero también exige de tener mucho cuidado. Bien es cierto que el frío extremo es peligroso para los músculos e invita más a meterse debajo de una manta que a salir a sumar kilómetros, pero existen formas de ir entrando poco a poco en calor. En situaciones de frío, nuestros músculos y articulaciones requieren de un calentamiento más largo que en días nomales, ya que los músculos en frío tardan más en entrar en calor, pero esto no implica que el calentamiento tenga que ser más intenso.

Todo lo contrario. Los músculos al encontrarse en esa situación en la que les cuesta más “arrancar” requerirán de un calentamiento suave y progresivo. Además, tendrás que tener en cuenta que un factor importante que deberás tener en cuenta es la ropa. En un día frío, no sólo vale con ponerte una camiseta y unos pantalones térmicos, sino que la zona de la cabeza y las manos requerirán del uso de gorro y guantes.

Te contamos cuáles son los consejos fundamentales para salir a correr en días de invierno. / Archivo

Utilizar un abrigo no es cómodo y resta capacidad de movimiento, pero existen chaquetas y cortavientos que pueden mitigar los efectos de las bajas temperaturas. También es una opción incluir capas sobre el torso que podamos quitarnos una vez entremos en calor, pero es imprescindible ponérnoslas otra vez una vez hayamos terminado de entrenar para evitar el contraste de temperatura, una vez el cuerpo se quede frío.

Correr en días de lluvia

Correr con la lluvia de fondo puede llegar a ser terapéutico y relajante para algunas personas. Para otras directamente es un elemento disuasorio para salir a entrenar, pero con lo que hay que tener cuidado es con el agua con la que te vas a encontrar por el suelo en forma de charcos inoportunos que pueden empapar tus calcetines y zapatillas, lo cual te puede generar un fuerte resfriado. Y no sólo eso, ante superficies mojadas el riesgo de sufrir una caída o resbalarnos y sufrir una lesión aumenta exponencialmente.

Te contamos la lista de consejos para disfrutar del running los días de lluvia. / Archivo

Por ello, recomendamos en días de lluvia salir a correr por lugares conocidos, pistas o calles que se conocen, en el que cada bache o cada desnivel en el terreno no sea una sorpresa. Además, a diferencia de los días calurosos, es recomendable usar ropa con tonos llamativos e incluso con detalles reflectantes para ser más visibles ante situaciones muy nubladas o con niebla. Disfrutar de la lluvia también es posible para los runners, pero siempre equipados con cortavientos y ropa preparada para estas condiciones climáticas.

Con esta lista de consejos para correr bajo diferentes situaciones climáticas te ofrecemos una guía con la que poder salir a correr sin riesgos durante todos los días del año. Se acabaron las excusas para evitar salir a correr, asi que ponte las zapatillas y sal a sumar kilómetros a tus piernas haga el día que haga.