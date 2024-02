Los accesorios imprescindibles para salir a hacer running

El running es un deporte cada vez más de moda, el número de corredores que buscan una actividad con la que practicar deporte y liberar las tensiones del día a día está aumentando de manera exponencial. Y eso exige equiparte con los accesorios que hoy son imprescindibles para aprovechar al máximo tu entrenamiento. Entre los años de la pandemia (2020 y 2021), las restricciones motivaron todavía más las ganas de que los deportistas se calzaran unas zapatillas, empezasen a sumar kilómetros y empezaran a tomar las calles, los parques y las avenidas de muchas ciudades y hacer cada vez más popular el mundo running.

Si eres de esos que han empezado a salir a hacer running hace poco tiempo y quieres hacerlo con todo el equipamiento para hacerlo de la manera más práctica y cómoda, deberás saber cuales son los accesorios que hoy no pueden faltar para cualquier runner. Lo primero que debes hacer es hacerte con unas buenas zapatillas adaptadas a tus condiciones físicas y a la pista por la que debes correr. El mercado ofrece grandísimas opciones para escoger la mejor para ti. Pero más allá de eso, para aprovechar al máximo tu entrenamiento y llevarlo a cabo de la forma más productiva puedes incluir esta serie de accesorios imprescindibles que vamos a enumerar:

Esta es la lista de accesorios que no te pueden faltar y podrás añadir a tu outfit durante tu rutina de entrenamiento:

Los accesorios imprescindibles para cualquier corredor

Relojes deportivos

Los relojes deportivos cada vez se han sofisticado más y hoy son uno de los accesorios que no pueden faltar de ninguna forma si te planteas hacer running. En los últimos años, estos artilugios han sufrido diferentes revoluciones y actualizaciones en sus características. Existen varios tipos, pero lo ideal es que busques uno que tenga GPS para poder registrar tus rutas, cuántos pasos o distancia has recorrido e incluso la velocidad media a la que has corrido durante tu entrenamiento. Muchos inclusos sirven como un tensiómetro que marca tu frecuencia cardiaca y el número de pulsaciones por minuto. Si tu reloj es compatible con un teléfono móvil, tendrás que llevar este encima y para ello necesitarás otro elemento que mencionaremos más tarde, pero también hay relojes que funcionan de forma independiente.

Los relojes de running, en definitiva, sirven para controlar tus cifras, tus tiempos y registrar cada uno de los datos de tu entrenamiento. Resultan muy útiles precisamente para precisamente mejorar estas cifras y superarte a ti mismo cada vez que salgas a la calle.

El reloj deportivo, uno de los accesorios imprescindibles cuando salgas a hacer running. / Archivo

Gafas de sol de running

Las gafas de sol de running serán un elemento imprescindible para defender tus ojos de la luz del sol en las horas centrales del día. La diferencia con unas gafas de sol normales es que están hechas con un diseño ergonómico y específico en sus patillas que evitan el sudor y que te hagan rozaduras o te dejen marcas en la cara.

Auriculares deportivos

La música es un elemento cada vez más imprescindible para un corredor. Correr con música te motiva, te hace concentrarte e incluso existen listas específicas en aplicaciones musicales para runners. La mejor opción es buscar unos buenos auriculares inalámbricos, para evitar que el cable te moleste o se te enganche entre la ropa con cada zancada. Para ello, los mejores son los que tengan almohadilla, los llamados in-air, ya que no se caerán y no se te perderán.

Un pequeño almuerzo e hidratación mientras haces running

Si te vas a enfrentar a una larga distancia, no te vendría mal equipar en tu mochila algún snack energético, algo de fruta e incluso plantearte la posibilidad de comprar una mochila de hidratación. Podrás rellenarla con una bebida isotónica que a través de un tubo para beber podrá reponer las sales minerales que pierdes durante el entrenamiento y disminuir el riesgo de deshidratación.

Calcetines de running

Esta es una opción que muchos no se plantean. Muchos runners se calzan cualquier tipo de calcetín que tenga por casa para correr. Ya sea largo o tobillero. Pero existen calcetines específicos para correr que te proporcionarán una mayor comodidad y un menor riesgo de sufrir rozaduras y ampollas. Su tejido está compuesto para eliminar el sudor y absorber el impacto de cada zancada.

Cinta para el pelo y frontal

Una cinta deportiva que te sujete el pelo hará que este no te moleste mientras corres. También te servirá para evitar que el sudor generado se meta en los ojos. Si tu intención es salir a correr de noche, una buena opción para no hacerlo a oscuras es comprar un frontal, de esta forma podrás anticiparte a los obstáculos o correr por un camino o parque oscuro gracias a esa iluminación extra.

Riñoneras para runners y brazalete para el móvil:

Aunque una riñonera suene a algo antiguo, es la mejor manera para llevar contigo las llaves, la cartera y otros elementos imprescindibles cada vez que sales de casa. Un cinturón o una riñonera para runners suponen la solución ideal para llevar todo encima de una forma cómoda. Al final, este accesorio te permite tener todo a mano. Para llevar encima el móvil, que muchas veces va conectado al reloj o sirve como reproductor de música, los brazaletes son la mejor opción, ya que apenas te estorbará y es una opción mucho mejor que llevar el móvil en la mano.

Los auriculares, uno de los mejores socios para concentrarse y motivarse para hacer running. / Archivo

Esta es la lista de elementos indispensables para salir a correr de la forma más práctica y cómoda. Estos accesorios se convertirán en tus herramientas imprescindibles cada vez que quieras calzarte tus zapatillas y salir a despejarte y a hacer deporte practicando running, una actividad cada vez más común y popular. Con estos elementos añadidos a tu outfit, sin duda saldrás a correr de una forma más placentera y segura.