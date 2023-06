Los mejores consejos para principiantes en el running: cómo empezar y mantenerse motivado

Te ofrecemos la lista de consejos fundamentales para el runner principiante / Archivo

Correr es una de las actividades físicas que más llaman la atención cuando queremos comenzar a hacer deporte, solo que de primeras puede resultar bastante duro si llevas mucho tiempo inactivo, por ello se necesitan conocer ciertos consejos básicos para principiantes antes de empezar a hacer running.

El running es una actividad cada vez más popular ya que es dinámico, divertido y no requiere de una gran inversión para ponerlo en práctica, ya que puedes convertir cualquier calle o parque en tu circuito de entrenamiento particular. Además goza ventajas adicionales como la desconexión a nivel mental y la satisfacción por el trabajo bien hecho gracias a la liberación de endorfinas. Pero para el principiante en este terreno no hay que olvidar que existen una serie de obstáculos y retos a superar. El running es un deporte de metas progresivas, donde hay que ser consciente de los límites, superarlos poco a poco y poder disfrutar plenamente de los logros conseguidos.

Aquí podrás encontrar una serie de recomendaciones si decides dar el paso e introducirte en el running de la forma más optima. ¡Toma nota, ponte las zapatillas y a correr!

Lista de consejos para principiantes en el running

Planifica junto a tu médico de cabecera cuál va a ser tu rutina de running

Lo principal y primordial antes de lanzarte a practicar un deporte de alto rendimiento como es el running es consultar a tu médico cuál es tu estado físico. Si llevas mucho tiempo parado, es normal que tu cuerpo acuse esa falta de rodaje. Por tanto, te aconsejamos, como paso previo, que te pongas en contacto con tu médico para que te oriente sobre cuál es el grado de intensidad que puedes añadir a tus entrenamientos o si estás completamente capacitado y al 100% para empezar a hacer running.

Diseña tu rutina de entrenamiento

Cuando empiezas de cero, todo puede suponer una montaña de dudas y problemas y nada más lejos de la realidad. Escoge un día fijo a la semana y establece que ese va a ser tu momento para salir a correr. De primeras, notarás avances escasos, es algo habitual. La mejor manera para no aburrirte es automotivarte con pequeños retos, después de haber calentado corectamente. Por ejemplo, una buena rutina para empezar es correr durante un minuto seguido y descansar dos minutos andando. En principio te parecerá aburrido, pero el runner principiante necesita un proceso de adaptación para acostumbrar al cuerpo a este tipo de esfuerzo. Repite esta secuencia unas 5 veces cada 3 días, dejando un día de descanso entre cada sesión. Siempre a tu ritmo y luego según vayan pasando las semanas puedes ir aumentando gradualmente la cantidad de minutos que corras. Con esta actividad te motivarás y verás los avances de tu entrenamiento cada semana sumando pequeñas metas que te harán motivarte continuamente.

El running es una actividad de retos progresivos y constantes. / Archivo

Hazte con ropa, calzado y accesorios propios para el running

Muchos consideran que para correr vale cualquier camiseta deportiva o chandal que tengamos por casa y un par de zapatillas de deporte cualquiera. Se equivocan. Un outfit de ropa deportiva que transpire y elimine el sudor acumulado y un buen par de zapatillas adaptadas a cada tipo de terreno al que te vayas a enfrentar son clave para correr de una forma cómoda y segura. Luego puedes añadir accesorios extra para runners que harán todavía más confortable tu entrenamiento diario para evitar lesiones y riesgos innecesarios.

Planifica entrenamientos cortos de primeras

Si eres principiante, no busques empezar la casa por el tejado. Para tus primeros entrenamientos busca una superficie plana, sin demasiada pendiente ni inclinaciones que te puedan llevar a sobrecargas musculares o agotarte e hiperventilar antes de tiempo. No someter al cuerpo a ese tipo de sufrimiento hará que tu entrenamiento sea más agradable, al igual que elegir bien la hora. Evita las horas centrales del día en verano y las primeras horas en invierno.

Nunca te olvides de hidratarte

En cualquier entrenamiento de running, es imprescindible la hidratación. Mantén siempre presente que la deshidratación puede derivar en dolores de cabeza, calambres y otros sintomas como diarrea o fiebre. Lleva contigo siempre una botella de agua o, si te es incómodo, hazte con una mochila de hidratación: en ella podrás llevar siempre agua u otro tipo de bebidas isotónicas que repongan los líquidos y sales minerales que hayas perdido.

Automotivate antes de salir a comerte el asfalto

El deporte es un elemento donde el físico es la clave, pero no sirve de nada si la cabeza no responde al mismo nivel. Un buen nivel de concentración y motivación te ayudarán tanto a mantener la disciplina de cumplir con tu entrenamiento como rendir al 100%. Para ello, un buen consejo es hacerte una playlist con canciones de rock o alguna banda sonora que puedan motivarte y sentirte capaz de todo. Porque nuestro rendimiento depende al 100% de nuestra cabeza.

Intenta mantener la buena postura para el corredor

Todos sabemos correr, pero no es lo mismo correr que hacer un entrenamiento físico de running. La postura es fundamental para aguantar un entrenamiento físico, porque de forzar la posición de nuestro cuerpo nos cansaremos el doble y mucho más rápido. Necesitamos que nuestro entrenamiento sea cómodo. Por tanto, procura siempre llevar el torso en posición vertical, sin inclinar la cabeza, mantener la columna recta y acompañar el ritmo de cada zancada con el movimiento de los brazos.

Practicar técnicas de respiración

Una buena respiración provocará que nuestro rendimiento se alargue mucho más en el tiempo. Inhala y exala por nariz y boca respectivamente, esto hará que la sangre circule de forma correcta durante todo el ciclo y que tu recuperación a nivel muscular sea mucho mejor. De primeras cuesta no perder el aliento y que no aparezca el temido y conocido flato, pero con el avance de las semanas verás como el desgaste es mucho menor y tu respiración será mucho más pausada y controlada.

Apuntate a una carrera:

Este es el reto final, una vez hayas cumplimentado los anteriores. Plantearte un reto como el de una carrera puede ser la guinda para poner a prueba tus avances, algo agradable y positivo para consolidarte en esta actividad y entrenar todavia con más ganas. Ciudades como Madrid o Barcelona plantean retos a diferentes niveles que pueden llevarte a conocer además nueva gente con tus mismas inquietudes y ganas de sumar kilómetros a las piernas.

La Maratón de Barcelona, el plato fuerte de las carreras imprescindibles de la Ciudad Condal. / Agencias

Con esta lista de consejos para principiantes en el running esperamos que te podamos ayudar a lanzarte definitivamente a practicar deporte y mantenerte activo. El running de primeras lleva consigo una serie de sacrificios y riesgos que hay que conocer, pero también es una actividad muy satisfactoria y motivadora para tu crecimiento personal.