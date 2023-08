Así son las mejores mochilas de hidratación para hacer trail running

Te ofrecemos la guía para elegir la mejor mochila de hidratación de trail running. / Archivo

Correr es un deporte cada vez más popular, con múltiples beneficios a nivel físico y mental, pero en el que el sacrificio y en el que el desgaste se hacen patentes, entre otros factores, en la deshidratación. Durante la carrera, se queman muchas calorías que se transforman en sudores que el cuerpo expulsa después de cada zancada, por lo que es imprescindible llevar contigo siempre un accesorio que te permita hidratarte. Y una opción excelente son las mochila de hidratación. Las carreras de trail running suelen ser exigentes retos por la montaña o senderos complicados que obligan a un mayor esfuerzo, por lo que es todavía más obligatorio llevar contigo una mochila de hidratación con agua o bebidas isotónicas que te mantengan hidratado en todo momento. Por ello, en este artículo te vamos a ofrecer una gama de distintas mochilas de trail running con las que no perderás tiempo en tu entrenamiento y no sufrirás los efectos de no hidratarte lo suficiente.

Estas mochilas son un accesorio muy útil en carreras largas o en cualquier tipo de entrenamiento. No siempre es fácil y cómodo llevar contigo una botella de agua, parar, cortar el ritmo y beber, o en algunas carreras, no siempre vas a tener un punto de avituallamiento donde haya botellas de agua. Por ello, para no deshidratarte, la mochila de hidratación es una compañera excelente para no perder más líquidos de la cuenta y a la vez beber y mantener tu ritmo sin necesidad de parar.

Esto es porque todas las mochilas de hidratación llevan consigo un tubo por el que podrás beber en cualquier instante siendo una de las herramientas más útiles para carreras tan exigentes como el trail running. Por ello, esta es la selección de mejores mochilas de hidratación con diferentes capacidades, diferentes características y adaptadas a todo tipo de bolsillos:

Las mejores mochilas de hidratación para trail running

TRIWONDER 5.5 LITROS

Desde 38 euros, la marca Triwonder ofrece un modelo polivalente que sirve tanto para trail running, como para senderismo. Esta versatil mochila destaca por su comodidad, su tejido transpirable y su ligereza, la cual no hace renunciar a la capacidad, ya que distribuye sus 5,5 litros totales de capacidad entre la espalda y el pecho, lo que hará que no te sea tan pesada en una zona concreta del cuerpo. Además, consta de seis bolsillos, con cuatro a la espalda y dos en el pecho, por lo que podrás equiparte con cualquier cosa a la que podrás acceder de forma muy sencilla sin alterar el ritmo ni perder el tiempo. Una mochila, que sin duda, agradecerás tener contigo cuando realices cualquier actividad por senderos o montaña.

SALOMON SENSE PRO 10

Por un precio más elevado, la marca Salomon lanza al mercado esta mochila de hidratación especificamente fabricada para carreras de larga duración y distancia. En una carrera de larga distancia por montaña es imprescindible llevar una mochila de hidratación encima, porque te ayudará a mantener hidratado y a reponer los líquidos y sales minerales perdidas durante su duración.

Esta mochila de hidratación de Salomon es una de las opciones predilectas para los corredores de trail running por dos cosas: con una capacidad total de un litro, los bidones son de un material blando que se ubican en la parte delantera y se dividen en dos. Además, consta de un gran sistema de ajuste que, a pesar de los desniveles y obstáculos que un corredor de trail se encuentra por el camino, la mochila no se moverá del lugar al que la hayas ajustado, lo que aporta una gran sensación de comodidad al corredor que no tiene que ir ajustando la mochila con cada zancada.

AONIJIE FIT 4-10L

Otra gran opción es la mochila Aonijie Fit 4-10L. Su nombre hace referencia a que esta mochila alcanza desde los 4 a los 10 litros de capacidad. Fabricada en un tejido elástico que se pliega y se ensancha según la carga, esta mochila se adaptará perfectamente al cuerpo lleve la cantidad de líquido que lleve.

Esta consta de un sistema de sujección en el que la carga no influye y no notaremos un mayor peso o rebote si alcanzamos esa cantidad de diez litros, por lo que es un modelo a tener muy en cuenta para carreras de larga distancia en las que necesitas mucho líquido para hidratarte y tampoco te molestará en carrera una vez vacía. Además, consta de bolsillos muy grandes en la parte delantera en las que podrás llevar contigo una barrita energética o algo con lo que poder alimentarte. En su parte trasera también tiene mucha capacidad y bolsillos cruzados en los que poder cargar más cosas.

ULTIMATE DIRECTION MOUNTAIN VESTA 5.0

Y por último, la mochila de trail running Ultimate Direction Mountain Vesta 5.0 es de las más ligeras de esta lista. Pero no por ello de las menos prácticas, ya que esa mochila cuenta con una cantidad infinita de bolsilos de diferentes tamaños con los que podrás llevar contigo todos los elementos imprescindibles y acceder a ellos de forma muy sencilla. Además, están repartidos a lo largo del chaleco, por lo que no se concentrará el peso en una sola zona. Construida en nylon y con una capacidad de cinco litros, es una mochila que adapta perfectamente el peso a lo largo del cuerpo y con un ajuste perfecto lleves lo que lleves en los bolsillos.

Con esta selección de mochilas de trail running no podrás renunciar a hidratarte mientras corres asegurándote la mayor seguridad y una de las claves para poder correr sin riesgos, que es minimizar el riesgo de deshidratarte, menos sin tener necesidad de ello.