Inés Bermejo (HP España), la becaria que ha cumplido un sueño

Intensa y curiosa. Inés Bermejo, directora general de HP Iberia, está convencida de que estas dos cualidades que la definen le han permitido desarrollar "un criterio muy amplio" que explica, en gran parte, su trayectoria profesional, a lo que se añade "siempre un componente de suerte en el camino". Nacida en 1975 en Madrid, no tenía muy claro qué quería estudiar. "Era tan curiosa que me interesaban muchas cosas: quise ser bióloga, se me ocurrió también que podía hacer una Ingeniería, me interesaba mucho la genética y también me gustaba la farmacia. Pero en un momento dado pensé que tenía que dedicarme a algo que luego me permitiera hacer diferentes cosas y ahí fue donde decidí estudiar Empresariales», recuerda.

Lo hizo en San Pablo CEU y cuando cursaba el cuarto curso inició Derecho por la UNED a la vez que empezó como becaria en Hewlett-Packard (HP). Ahora tiene dos licenciaturas y es la directora general de la compañía donde se estrenó. "El puesto que hoy ocupo -asegura- era mi sueño hace años". Una vez conseguido, ¿cuál es la siguiente meta? "Trabajar en el presente para diseñar el futuro que queremos tener con la ambición, sana, de poder hacerlo también en otro nivel de la compañía para seguir aprendiendo".

Bermejo sí tuvo claro desde el primer día en HP que "quería ir saltando en diferentes funciones", aunque no esperaba hacerlo siempre dentro de la misma compañía. "HP ha sido capaz de darme la carrera que he querido hacer, me ha facilitado poder desarrollarme laboralmente como quería. Es la empresa de mi vida". El primer puesto de la madrileña fue en el departamento de finanzas, "que siempre aporta una visión amplia de la empresa". A los 24 años, promocionó para llevar la gestión de tesorería. De ahí, a directora financiera y luego pasó a ventas, donde ha hecho "mayoristas, consumo, operaciones, unidad de negocio ... de todo".

Admite que, en todos estos años, ha tenido oportunidades para cambiar de compañía pero que en la multinacional norteamericana ha podido ser ella misma: "He podido moldear el puesto de trabajo a mis necesidades y aprender de los mejores del mercado. No he encontrado razones para irme". Además, el sector tecnológico "permite ayudar en su transformación a empresas muy diferentes" y eso alimenta su curiosidad.

Precisamente, considera que una de las grandes virtudes de HP es que es una firma que cree en las personas, "puedes soñar en grande". Y añade: "De la misma manera que HP ha sido un referente en innovación, también es un referente en cultura empresarial, sitúa al empleado como protagonista".

No sabe si se jubilará en HP, no piensa en ese momento de su vida. "Disfruto mucho de lo que hago y ahora mismo creo que seguiré en activo siempre, es mi forma de ser". Pero dure lo que dure quiere "intentar revertir" todo lo que le han dado a ella. "Soy resultado de lo que me han ayudado, de los que han creído en mi y, además, soy una gran creyente de la inteligencia colectiva. Creo en el poder de transformación que tenemos como personas. Dedico mucho tiempo a hablar con los empleados. Me sirve para entender dónde estoy y qué parte me estoy perdiendo, y a poner a las personas en el centro", argumenta.

En una de las últimas sesiones de Matins Esade, Bermejo recordó que HP empezó como una start-up en un garaje, donde sus dos fundadores, Bill Hewlett y Dave Packard, "compartieron sus valores y su ilusión". "Se trata de una empresa que creció rápidamente para ser un icono y hoy uno de los gérmenes de Silicon Valley, que reinventó la cultura empresarial y creció como un movimiento para cambiar el mundo". El pasado año, la compañía abrió un nuevo centro global de innovación y diseño (La Masia, HP Experience Center) en el Centro Internacional de Barcelona, que sumado a los de Salamanca, León y Valencia sienta las bases "para optimizar aún más las soluciones y servicios".

El Centro Internacional de Barcelona es la sede mundial de los negocios de impresión 3D y gran formato, y el mayor campus de la compañía fuera de EEUU. En sus inicios contaba con 15 empleados y hoy ya acoge a más de 2.500 profesionales altamente cualificados de más de 65 nacionalidades diferentes. La facturación mundial HP ascendió a 49.740 millones de euros (53.700 millones de dólares) en 2023. No ofrecen resultados por países, pero Bermejo destaca con orgullo que HP "invierte el 13% de su cifra de beneficios en I+D".