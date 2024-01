La fiscal del 'caso Maynar' estudia pedir que se procese a los imputados por dopaje en el ciclismo

La fiscal que investiga el conocido como caso del doctor Marcos Maynar u 'Operación Ílex' sobre dopaje en el ciclismo profesional estudia si formula o no acusación contra los investigados por delitos de dispensación de medicamentos no autorizados y de dispensación de medicamentos que aún autorizados no estén permitidos para la competición, se cause una situación de peligro para la salud del deportista, según apuntan fuentes del Ministerio Público a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Las mismas fuentes ponen de manifiesto que finalmente no se dirigirá acusación contra ninguno de los siete investigados por el delito de malversación de caudales públicos, que les fue imputado al abrirse la causa a raíz de la investigación abierta por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En cuanto elabore este informe final, la Fiscalía se lo trasladará a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres, Aída María de la Cruz de la Torre, que investiga al supuesto "grupo criminal" liderado por el médico Marcos Maynar, que ha reclamado a la fiscal que emita sus conclusiones sobre la actuación de las siete personas que están imputadas en el procedimiento. Una vez tenga a su disposición el escrito del Ministerio Público, la magistrada decidirá si procesa o archiva las acusaciones, relatan a esta redaccion las fuentes consultadas.

Un informe sobre medicamentos

Además, la Fiscalía destaca que la instrucción no está finalizada, pues está pendiente de una última diligencia, que consiste en dar cuenta a la jueza del resultado del informe analítico de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) de las muestras recibidas.

La actuación policial de la UCO, que ha sido avalada en todo momento por los magistrados de Extremadura, se inició a principios de 2021, cuando agentes de esta unidad de élite de la Guardia Civil detectaron la posible distribución ilícita de medicamentos por parte de Maynar. Estos llegaban a los deportistas por diferentes medios, interponiendo a terceras personas para ocultar la relación médico-deportista y, en algunos casos, se entregaban directamente en mano cuando se trataba de deportistas de primer nivel.

Marcos Maynar, en una imagen de archivo en su despacho en Ciencias del Deporte. / FRANCIS VILLEGAS

El 11 de mayo de 2022 la Guardia Civil detuvo a Maynar y uno de sus colaboradores. Los agentes registraron un inmueble en Plasencia (Cáceres) y la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura (UNEX), en la que trabajaba este facultativo.

Despedidos por Astana

Las comunicaciones entre el médico y los deportistas se llevaban a cabo con intermediarios, que es el papel que la investigación de la Guardia Civil atribuye al exciclista y ex director deportivo Vicente Belda Vicedo y a su hijo Vicente Belda García, fisioterapeuta que fue despedido por el equipo Astana. Utilizaban aplicaciones de mensajería seguras y, en algún caso, la UCO detectó que los investigados hacían uso de aplicaciones que dificultaban la interceptación de las conversaciones. Ahora serán la fiscal y la jueza la que decidan si hay pruebas para procesarles.

El exciclista Vicente Belda acude a los juzgados de Alcoi para declarar por videoconferencia en el caso Maynar. / Juani Ruiz

Los destinatarios de estos concentrados dopantes, siempre según las pesquisas de la Policía Judicial, eran ciclistas de primer nivel, algunos de ellos supuestamente vinculados a los Belda, que pese a su imputación siempre han negado cualquier actividad irregular. El club ciclista Astana rescindió el contrato del colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López por su "probable conexión" con el doctor español Marcos Maynar y despidió al hijo del ex director del Kelme.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció la suspensión del ciclista colombiano por "uso y posesión de una sustancia prohibida en las semanas previas al Giro de Italia de 2022". Sin embargo, este ciclista nunca ha sido imputado ni llamado como testigo por la magistrado que instruye el caso.