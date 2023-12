Recomendar libros no leídos por intuición

El escritor Abdelá Taia. / CHEMA MOYA

Llegamos a final de año y todos son listas de recomendaciones. Las firmadas son las mejores. Significa que alguien se moja, pone su conocimiento para prescribir, un término que me parece idóneo y preciso. Como un médico ante una receta. Pero no me negarán que los listados de libros de fin de año tienen algo de filosofía algorítmica.

Esta mente que se mete en nuestros ordenadores y móviles, y nos conduce a aquello que nos seduce, acercándonos a la otra filosofía de moda: la del "me gusta", el puñetero like. Para ser coherente con lo dicho, les voy a recomendar unos cuantos libros que no he leído, que puede que jamás lea por tiempo, pero que de entrada me parecen sugerentes. Quiero decir esos que guardas para el verano.

El primero es de Abdelá Taia (Salé, 1973), Un país para morir (Cabaret Voltaire). El escritor marroquí, autoexiliado en París, narra una historia donde muchas tramas se entremezclan. El resumen habla de un prostituta a punto de retirarse, un amigo que duda si cambiar de sexo y un homosexual iraní huido de su país, todos juntos en ramadán.

La segunda recomendación es la del libro que no he leído de Lorena Salazar (Medellín, 1991). Maldeniña (Tránsito) es otra historia coral llena de personajes estrambóticos con una línea argumental que siempre me ha interesado: el padre ocupado que desatiende a su hija. Un tema que merece una lectura.

Y tercera prescripción, también coral. Me llamó la atención su portada: un corazón traspasado por una flecha. Escrito por Tess Gunty (South Bend, 1993), La Conejera (Sexto Piso) es la historia de los vecinos de un bloque de apartamentos en la Indiana estadounidense.

Recomendaciones sin lectura provocadas por un impulso intuitivo nada empírico, muy alejado de las listas habituales críticas y académicas. Y con ello les deseo un 2024 pleno de libros.