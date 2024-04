Fans tildan de "estafa" la gira de 'Operación Triunfo': "Es denunciable"

La gira de los exconcursantes de Operación Triunfo 2023 comenzará en las próximas semanas. La primera cita será en Bilbao, a finales de abril. Aunque hay muchos fans que esperan con ilusión a que llegue la fecha en sus respectivas ciudades, también hay otros que no están de acuerdo con algunas cuestiones y que están mostrando su enfado de manera muy activa en las redes sociales.

Aunque la productora, Gestmusic, aún no ha hecho público el repertorio que será interpretado en varios escenarios de España, las personas más aficionadas han llevado a cabo un profundo rastreo para conocer toda la información posible. Así, han recabado datos a partir de fotografías y vídeos publicadas por los propios triunfitos o por profesores, de declaraciones de miembros de la organización o de cualquier otra pista. Incluso, algunos se han desplazado al exterior del Palau Sant Jordi de Barcelona, donde los jóvenes artistas están ensayando durante estos días, para tratar de escuchar desde fuera.

Circulan varias imágenes extraoficiales en Instagram y en X donde se recoge un hipotético setlist. Las respuestas de muchos fans enfurecidos no han tardado en llegar: "Lo de Cris, Paul y Naiara es denunciable. Gira OT ESTAFA", expresa una usuaria. De confirmarse este rumor sobre la selección musical para los conciertos, Cris cantaría dos temas (Y cómo es él, I drove all night); Paul, tres, (La vida moderna, Criminal, Milo J: Bzrp Music Sessions Vol. 57) y Naiara, cinco (Corazón hambriento, Para no verte más, Salvaje, Let's get loud, Tómame o déjame).

"Ponen las entradas a precios desorbitados, no dicen el setlist hasta que la mayoría de la gente ya ha comprado la entrada, ponen canciones que no interesan al público y no le dan a los artistas el número de canciones que merecen por posición", se ha quejado una seguidora de OT en la red social X, entre otros muchos comentarios similares. "Paul siendo top 2 y solo teniendo 3 canciones... cuando les ha interesado utilizarlo, bien que lo han hecho. GIRA OT ESTAFA", coincidía otra joven, repitiendo la frase, que se está viralizando.

Entre todas las teorías inciertas, sí que se tiene la seguridad de tres dúos, revelados por Manu Guix: I Kissed a Girl de Chiara y Violeta, God Only Knows de Martin y Juanjo y Corazón Hambriento de Naiara y Lucas. Además, una seguidora publicaba su apuesta y el artista y profesor catalán mencionó el mensaje, admitiendo que había "un porcentaje de aciertos muy alto".

Asimismo, los fans han quedado muy decepcionados al conocer que Amapolas, que fue interpretada por Álvaro Mayo y Paul Thin en la Gala 8, no será incluida en la gira. Ellos mismos lo confirmaron con humor en un vídeo y, ante las respuestas que recibieron, grabaron posteriormente otro para pedir disculpas, mostrar su respeto y cariño por el público y explicar que no se trata de una decisión suya.

En cualquier caso, los triunfitos están ensayando, como se puede ver en los mensajes y fotos que han difundido en sus respectivos perfiles y en la cuenta oficial del programa. Pronto se iniciará la esperada gira.