Ruslana de OT saca su primer single: ¿una serie de indirectas hacia el programa y sus fans?

Ruslana, tercera finalista de la última edición de Operación Triunfo, provoca reacciones de todo tipo. La canaria superó numerosos retos en las galas semanales y son muchos los seguidores del programa que deseaban ver cómo se desenvolvería con su carrera musical de manera más independiente, una vez finalizada la emisión televisiva.

Además, sus fans ansiaban escuchar y conocer más detalles de su proyecto actual, su primer single 'Las chicas malas desafinan'. La canción ya se encontraba disponible en Amazon Music desde la semana pasada y desde este viernes, en todas las demás plataformas. También se ha publicado el videoclip en YouTube. En estos planos, se la ve en su apariencia más rockera, acompañada de una banda y con flores rotas desperdigadas por todo el suelo de la sala.

La letra trata sobre el talante de la artista con respecto a las críticas y su postura en la vida, de ser una versión fiel a sí misma, de mostrar un estilo propio y de actuar en función de sus motivaciones personales.

"No me digas como hablar ni qué palabras usar / Ya verás como me miran / No quieras que pierda el control ni harás que baje la voz / Las chicas malas desafinan", clama Ruslana en el estribillo, exhibiendo un tono que desprende rebeldía. En un momento dado, la cantante pronuncia: "Voy a sonar como me dé la gana / 7 por 5 días a la semana", mientras borra con rabia esa cifra, que estaba dibujada con pintura roja en un espejo.

Este ha sido uno de los momentos más comentados, puesto que precisamente ese número, 7'5, fue la nota que adjudicó el jurado a Ruslana en la semifinal. A partir de estas calificaciones, se escogía indirectamente a los dos primeros finalistas, Naiara y Juanjo, que obtuvieron las dos puntuaciones más altas.

Lo que además aviva este momento lleno de picardía, es la inclusión en la canción de la voz de Buika diciendo "Un poquito de calma mis amores", una respuesta con la que la artista y jueza musical del programa respondía a los abucheos del público tras comunicar a Ruslana esta valoración.

En este sentido, la cantante de origen ucraniano ha explicado su decisión artística de añadir este clip a su single: "Más que beef, es cierto que yo haciéndolo sabía que podría haber todo tipo de opiniones y podría parecer una pullita. Pero es todo desde el humor, obviamente, yo le he preguntado, no personalmente, pero ha sido avisada de todo", ha aclarado Ruslana al medio digital Raw Magazine.

Con respecto al juicio al que ha sido sometida por parte de un sector de la audiencia de Operación Triunfo, no le tiembla la voz para articular mensajes como los siguientes: "Critican y van de fans / Voy a darles de qué hablar"; o como "Lanzo besitos a los que les duele verme aquí / Esto es pa' mí desde el día en que nací, no lo elegí / No tengo ninguna intención de parecerme a ti".