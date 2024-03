Así es la letra del Himno de España creado por los finalistas de 'OT 2023' para los Juegos Olímpicos de París 2024

A mediados de febrero se conocía que el Comité Olímpico Español (COE) abrió la puerta a los finalistas del programa Operación Triunfo para representar a nuestro país en uno de los mayores encuentros deportivos a nivel mundial. Así, les propusieron crear y grabar un himno específico para los Juegos Olímpicos de París, que se celebrarán entre julio y agosto de 2024, para "animar a los deportistas que compiten", según les comunicó en directo a los concursantes la directora del talent show musical, Noemí Galera.

Los seis finalistas (Naiara, Juanjo, Ruslana, Juanjo, Lucas y Martin) contaron para la composición con la ayuda de tres componentes de la industria musical: los cantantes Fresquito y Mango y la A&R de Universal, Cris Moirón. La profesión de esta última consiste en encontrar nuevos artistas y relanzar su carrera a través de la discográfica, por lo que pudo explicar a los triunfitos muchos detalles con respecto al sector. Ella además, informó de que si todo se daba bien, incluso podrían acudir a París para cantarlo durante el evento.

Los principales valores que el COE tenía intención de promover, son: "compañerismo, unión, equipo, sacrificio, esfuerzo, dedicación, lucha, trabajo, éxito, ejemplo, referentes y compromiso", según aludió Moirón. Y al instante, añadió que todas estas palabras se encontraban muy relacionadas con sus vivencias en Operación Triunfo, por lo que su propia experiencia podría servir como fuente de inspiración para generar una letra alentadora y alegre.

Tras una sesión de concentración, creatividad y diferentes ensayos, lograron elaborar una primera versión que por el momento no ha salido publicada en las principales plataformas musicales, aunque los fans de OT sí pudieron escucharla tanto durante el directo diario como en el vídeo subido a YouTube por el canal oficial de programa con las dos horas de duración de esta reunión dedicada a componerlo.

El pasado miércoles, Juanjo publicó en sus redes sociales una imagen de sus compañeros finalistas sentados en un sofá en un estudio de grabación, por lo que es posible que pronto los oyentes puedan tener acceso a esta pieza en su formato final. Además, este martes todos ellos también han compartido imágenes juntos en un espacio que parece una sesión de rodaje y sus seguidores se han apresurado a apuntar que podría tratarse del videoclip, aunque por el momento no ha habido ninguna confirmación explícita de si efectivamente se trata de este proyecto.

Letra del himno de España para los JJOO 2024 creado por los finalistas de OT

Según la composición creada en la academia durante la última recta de la emisión televisiva, la letra del himno que representará a España en los Juegos Olímpicos de París este 2024 sería tal como se ha transcrito a continuación, aunque podría haber alguna modificación durante el proceso de la grabación con la discográfica que transforme la canción final:

La fuerza hace el destino, hoy corremos por el mismo camino,

Nananananananana, nanananananana, nanananananana.

Mirando al frente hoy seguimos la corriente

que nos lleva al momento final.

Compromiso y unión, hemos venido a luchar,

por lo que un niño solo pudo soñar.

Aunque el sol caiga y no haya ninguna señal,

siento a mi espalda la fuerza para acelerar.

(¡Acelera!)

La gravedad no va a poder conmigo,

hasta el final, seguiré mi destino

el viento atrás (?), pero nunca me olvido

de lo que luché todo lo que aún persigo (x2)

Referentes que me motivaron, el esfuerzo que le he dedicado

Levantar mi bandera en alto, la tengo en mis manos.

Tirarirararirararira, tirarirararirararira, tirarirararirararirararirararira

El trabajo interno es el más especial, los tambores nos hacen sentir

que no existe meta imposible (de) alcanzar, seremos ejemplo a seguir.

Aunque el sol caiga y no haya ninguna señal,

siento a mi espalda la fuerza para acelerar.

La gravedad no va a poder conmigo,

hasta el final, seguiré mi destino

el viento atrás (?), pero nunca me olvido

de lo que luché todo lo que aún persigo (x2)

Uoh oh oh , uoh oh oh, uoh oh oooh oooh (x2)