¿Siguen juntos Juanjo y Martin de Operación Triunfo? Todo lo que se sabe sobre los exconcursantes

Ya han pasado más de dos semanas desde la gala final de Operación Triunfo 2023 en la que Naiara Moreno se posicionó como ganadora.

Algunos de los fans aún tienen una gran resaca emocional desde que se terminó el programa de televisión que los había acompañado durante varias semanas, no solo en las emisiones de cada lunes, sino en el contenido creado para Amazon Prime Video y para YouTube como el directo, los episodios de 'OT al día' con Xuso Jones, los fragmentos de vídeo subidos a las redes sociales por otros usuarios, etc. Por ello, los aficionados desean seguir de cerca el paso de sus concursantes preferidos ahora que ha acabado su estancia en la Academia.

En el caso de Martin (18 años) y Juanjo (20 años), quedaron en sexto y cuarto puesto, respectivamente, a las puertas del podio. Sin embargo, no estar entre los tres primeros finalistas por el momento no parece que vaya a suponer ningún impedimento en el arranque de sus carreras musicales. Y no solo por su talento y su capacidad de esfuerzo, que han sido más que demostrados durante el concurso, sino porque toda la audiencia se ha encariñado con ambos al hacerse testigo de una historia de amor que se iba gestando en directo.

Al principio, los fans apuntaban sus hipótesis y cabían las dudas, pero poco a poco el bilbaíno y el zaragozano comenzaron a mostrarse el cariño mutuo aunque hubiera cámaras delante. Además de abrazos, besos y actos de apoyo y de ayuda, Martin incluso verbalizó en la gala fina: "Mi actuación favorita fue, sin duda, God only knows, con Juanjo. Nunca antes había cantado en un escenario con una persona de la que estoy enamorado y fue un momento que recordaré para siempre", confirmó así el de Getxo.

Desde que salieron de la Academia, los triunfitos han acudido en grupo, por parejas y de forma individual a diferentes eventos, estrenos de películas y entrevistas en pódcast conocidos o con medios de comunicación. La joven pareja se ha mantenido junta durante casi todos estos acontecimientos.

Por ejemplo, fueron con algunos de sus compañeros a la premier de Reina Roja, la serie protagonizada por Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian basada en la saga de libros homónima de Juan Gómez-Jurado. En el photocall , ante una reportera de Chance, Juanjo reafirmaba su relación con Martín y hablaba sobre la reacción de la audiencia al respecto: "Sinceramente, solo veo muchísimo amor, muchísimos mensajes de que sin darnos cuenta hemos dado un mensaje precioso, que ha calado en el público, ha sido desde la mayor naturalidad y estamos muy contentos de que a la gente le guste".

Otras ocasiones en las que se han expuesto han sido en ocasiones de mayor protagonismo de Juanjo, a las que Martin no ha dudado en asistir para acompañarle y celebrar sus logros. Así ha ocurrido con el recibimiento del zaragozano en Magallón, su localidad natal; con la participación de Juanjo y de Paul en el concierto del grupo toledano Veintiuno el pasado jueves y con el saque de honor de Juanjo y Naiara en el campo de fútbol del Real Zaragoza en el partido del reciente domingo. En todos estos eventos, los fans y los medios de comunicación capturaron fotos y vídeos en los que aparece en segundo plano un orgulloso Martin apoyando a su pareja. También han interactuado en las redes sociales, han añadido comentarios en publicaciones de Instagram y han subido imágenes del otro, respectivamente.

Próximamente, los seis finalistas acudirán este sábado 9 de marzo a una nueva firma de discos de 11:00 a 14:00. Juanjo y Martin irán junto a Naiara a Pamplona, así como Paul, Lucas y Ruslana estarán en Vigo. De este modo, aquellas personas que hayan disfrutado de la trayectoria del vasco y del maño por Operación Triunfo y deseen apoyarles en su camino a partir de ahora, podrán saludarlos en la capital navarra.