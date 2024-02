Naiara, ganadora de 'Operación Triunfo': "Para mí nunca soy suficiente, yo me siento muy crítica conmigo misma"

Naiara se convertía anoche en la vencedora de 'Operación Triunfo 2023' con el 49% de los votos, frente al 26% y 25% que obtuvieron Paul y Ruslanarespectivamente, recibiendo un cheque de 100.000 euros de la mano de Nia Correia, ganadora de la última edición. Tras una final histórica, y una fiesta post-gala que todo el mundo comenta en redes sociales, llega la rueda de prensa con los cinco finalistas y la ganadora de esta edición.

María José Rodríguez, jefa de originales de Prime Video ha sido la primera en intervenir, y lo ha hecho para desvelar que "OT ha traspasado la pantalla, está en la calle. Todo el mundo habla del programa. Estamos muy contento de anunciar de que va a haber una segunda temporada", ha señalado mientras añadía que Chenoa repetirá como presentadora. Los datos hablan por sí solos, y Rodríguez ha compartido que la primera edición de 'Operación Triunfo' en Prime Video ha sido vista por 3,5 millones de espectadores, con una fidelizacion del 85%.

El éxito no se traduce en 'follows' o 'visualizaciones', sino que también la tienda oficial del programa ha sido una de las mayores victorias, con más de 1 millón de clientes que han accedido a la tienda oficial de OT 2023, durante esta edición. Una gala final comentada en la red social 'X' con más de 400.000 tuits, que demuestran que estamos ante una edición histórica.

Naiara nunca pensó que iba a ganar

"Ha sido duro e intenso, pero lo hemos pasado muy bien. Tengo muy buen equipo", expresaba Noemí Galera en su llegada a plató, que además hablaba de cómo intenta hacerlo "lo mejor posible", y ha aprendido a "gestionar las cosas de otra manera". Tras la intervención de la directora, en la que ha agradecido la implicación de profesores y concursantes, los focos se situaban en la recién ganadora. Una Naiara feliz y emocionada ha asegurado que "no me creo lo que está pasando. Un poco triste viendo los vídeos con mis compis, sabiendo que no vamos a volver a estar ahí, duele", ha explicado.

Para sorpresa de muchos, la ganadora de esta última edición ha dejado claro que "yo no sentía que yo iba a ganar, sentía que estaba trabajando mucho al igual que ellos, pero en tu cabeza no está eso. Al final esto es muy difícil y nunca pasaba por mi cabeza el 'voy a ganar'", ha señalado en la rueda de prensa. Una victoria producto de la autoexigencia mezclada con el talento: "Para mi nunca soy suficiente, yo me siento muy crítica conmigo misma, soy como una lucha constante de que no es suficiente. No es lo mismo cómo te ves que cómo te ven", han sido sus primeras palabras tras salir del concurso.

"Es guay probar cosas y ver por donde sí y por donde no"

"Ayer fue muy loco, fue un sueño de noche", comenzaba diciendo Paul Thin, segundo clasificado. En cuanto al estilo que quiere mantener en su carrera profesional, el granadino asegura que al principio "no lo tenía tan claro", pero al final "ver donde me sentía más feliz trabajando, fue lo que me hizo encontrar mi estilo. Al final nos dedicamos a la música porque es lo que nos hace felices", dejando claro que lo que se ha visto de él durante el concurso es sólo el principio de una carrera musical.

Ruslana, la benjamina de la edición, conseguía un tercer puesto con el 25% de los votos del público. En sus primeras declaraciones tras la final de este lunes, la joven ha querido dejar claro que "tengo un fuego dentro, que es lo que me mueve y querer estar ahi. No es solo cantar, es mi terapia, descargo muchísimo en los ensayos porque me ayuda mucho a canalizar. Estoy eternamente agradecida a todo lo que he vivido en el programa, a nivel de equivocarme y volverme a levantar", zanjaba Ruslana en la rueda de prensa.

Ruslana, tercera clasificada de 'Operación Triunfo' / Redes

Nathy Peluso, Rosalía y Pablo López: sus colaboraciones soñadas

Cuando se les pregunta por los artistas nacionales o internacionales con los que desearían trabajar, los seis finalistas parecen tenerlo claro. Mientras que Naiara se declara fan de La Plazuela y desearía colaborar con Nathy Peluso, Paul Thin explica que "yo diría Rosalía porque ha sido un referente para mí y sería un sueño". Ruslana deja claro que sería Samurai con quien querría colaborar a corto plazo, mientras que Juanjo insiste que su colaboración soñada sería Pablo López o David Bisbal. Por último, Lucas menciona a Abraham Mateo y Harry Styles, y el sexto clasificado, Martin, apuesta por la ganadora de 'Operación Triunfo', Amaia Romero.

La salud mental, un pilar fundamental

Los concursantes conocen la importancia de la salud mental, y los seis finalistas coinciden en la necesidad de reivindicar la ayuda psicológica en el mundo de la música. La ganadora deja claro que "tengo muchas ganas de rodearme de mi gente y cosas que me hagan sentir bien, y pasar de lo que digan de mi", mientras que Paul hace un alegato a favor de acudir al psicólogo, dejando claro que "hemos hecho mucho uso de la psicóloga del programa incluso cuando estábamos bien", ha señalado. Ruslana tiene claro que va a priorizar su salud mental "refugiándome en mi familia", mientras Juanjo agradece la presencia de psicólogos en el programa, pues continuará yendo después de su paso por la academia.