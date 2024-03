Buika habla de amor en su paso por el 'Showriano': "Yo he tenido novios, novias, he estado a tríos, a cuartetos"

Una semana después del eufórico final de Operación Triunfo, uno de los rostros más característicos de esta edición se ha sentado junto a Eva Soriano en su espectáculo.

María Concepción o Buika como se la conoce ha sido una de las nuevas invitadas del ‘Showriano’. Allí ha hablado de su papel como jurado durante los tres meses que ha durado el concurso de talento musical. En su balance, la cantante mallorquina ha justificado el papel de “villana” que ha tenido como jurado, el origen de sus célebres frases o el amor, entre otras cosas.

La artífice de frases que ya se han quedado para la historia como “Si tú me dices ven, ofrézcome sin revisión ninguna", confesaba entre confidencias que algunas de las mismas tenían un origen curioso. Ejemplo de ello es su conocidísimo “se te duerme el tigre", el cual la artista confesaba haber sacado de la película de Rocky.

En referencia al amor, Buika ha sido muy contundente cuando Eva Soriano le preguntaba si prefería monogamia o poliamor. “Cuando yo era joven era más experimental” empezaba la cantante, que entre risas sentenciaba que en su juventud no pensaba más que en divertirse. “Yo he tenido novios, novias, he estado a tríos, a cuartetos. Yo he hecho de todo", algo que reconoce, que con la edad ha cambiado de forma contundente. “Yo ahora sí, monogamia total” añadió entre risas.

Finalmente, Buika y Eva han finalizado sus encuentros, como no podía ser de otra forma, ambas interpretando un tema juntas.