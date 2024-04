Última hora del juicio a Daniel Sancho, en directo: el intérprete tailandés del acusado rompe su silencio y desvela cómo es su relación actualmente

Frank Cuesta tiene claro cuál será la condena de Sancho

Frank Cuesta no ha dudado en criticar los últimos movimientos de Rodolfo Sancho, como el hecho de haber cobrado 150.000 euros por el documental sobre su hijo en HBO Max. El experto en animales hablaba en el canal de YouTube de Javi Oliveira, donde señalaba que "lo que vi en HBO es prepotencia pura y dura. Me quedé flipado. Estás hablando de una persona que sabes que tu hijo lo ha matado y lo ha cortado en trozos. Ya no es empatía. No hay educación. Tronco, si eso te lo ve cualquiera dice: ‘de tal palo, tal astilla’”, señala Cuesta. Con respecto a la madre del acusado, el herpetólogo añade que "está callada, va siempre en silencio, encima la tienen desarropada por el padre y el hijo”, insiste. En lo relativo a la condena a la que se enfrenta el chef, Frank Cuesta cree que "solo hay dos opciones: pena de muerte o cadena perpetua. Si tú estás tocando los cojones y te dan cadena perpetua, tienes mucha suerte. Te van a dar pena la pena de muerte, seguro. Lo que tenían que haber hecho es pedir perdón, bajar la cabeza y decir ‘la he cagado’. Por favor, no me den la pena de muerte, voy a ser bueno y estoy abrazando la cultura budista”, concluye.