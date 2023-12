Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: el brutal enfado de Gloria Serra con 'Equipo de Investigación' tras el reportaje emitido sobre el acusado

Pese al enfado de Gloria Serra, asegura haber conseguido algo único

Gloria Serra dejó claro que no estaba dispuesta a comenzar la temporada con un reportaje de Daniel Sancho, aunque la producción apostó por el acusado español como tema de conversación para dar comienzo a la última temporada del programa. Algo escéptica en un principio, Gloria Serra asegura que el resultado fue bueno, pues hablaron con personas cercanas a Sancho por primera vez: "Pues lo conseguimos. Conseguimos testimonios de gente que no había hablado para la policía, un testimonio que demostró que ya le estaban investigando antes de que se entregase... Sacamos buen material, pero yo no lo veía porque nosotros vamos a hacer cosas que la gente no ha hecho porque si no, no vamos", explicó la presentadora en 'Collapse' de TV3.