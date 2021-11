El exprofesor de los Maristas de Barcelona condenado por abusos sigue en libertad

2 Se lee en minutos



El exprofesor de educación física del colegio de los Maristas de Sans-Les Corts, Joaquín Benítez, continúa en libertad, a pesar haber sido condenado a 21 años y nueve meses de cárcel por haber abusado sexualmente de cuatro alumnos cuando eran menores de edad. Desde julio del 2020, hace más de un año, el Tribunal Supremo tiene sobre la mesa el recurso contra este fallo judicial presentado por la compañía aseguradora del centro, al que se unió, en septiembre de ese año, la defensa del exdocente. Benítez fue el único de los 17 profesores maristas denunciados por pederastia que fue juzgado.

Las fuentes jurídicas consultadas por este diario destacaron que desde octubre del año pasado, no se tiene noticias del Supremo. En esa fecha, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que ejercen la acusación contra Benítez, se opusieron a los recursos y a los argumentos planteados por la defensa del exdocente y la aseguradora. Desde que El Periódico de Catalunya destapó el escándalo, en febrero del 2016, el exprofesor nunca ha pisado la prisión, a pesar de haber reconocido algunos de los abusos que cometió. Ni cuando la Audiencia de Barcelona, en abril del 2019, le condenó a los 21 años y nueve meses de cárcel por abusar sexualmente de cuatro alumnos aprovechándose de sus superioridad como docente, lo que le permitió, según la sentencia, “cometer el delito con mayor facilidad” entre el 2006 y el 2007. La situación de Benítez no ha variado, a pesar de las peticiones que realizaron en su día las víctimas. Cayeron en el saco roto.

La última oportunidad

Entre los argumentos esgrimidos para no encarcelarlo, los magistrados de la Audiencia de Barcelona destacaron que no había razones “objetivas” para acordar su encarcelamiento, a la vez que recordaron que la sentencia todavía no era firme, pues cabía presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El alto tribunal catalán, sin embargo, confirmó meses después, en mayo del 2020, la condena y rechazar íntegramente los recursos de Benítez y Generali. Ahora la pelota a está en el tejado del Tribunal Supremo. Si la justicia desestima otra vez todo, el exprofesor estará más cerca de ingresar en la cárcel.

A Benítez lo habían denunciado una veintena de expupilos, pero solo cuatro de estas demandas atañían a delitos que la ley no consideraba prescritos. Los otros 16 profesores maristas, la mayoría hermanos religiosos, no pudieron ser juzgados porque las denuncias de sus respectivas víctimas también se declararon prescritas. En febrero del 2020, cuatro años y una semana después del estadillo del ‘caso Maristas’, el Institut Germans Maristes firmó un acuerdo con la asociación Mans Petites, creada por Manuel Barbero, padre de una víctima, para compensar económicamente a los alumnos que sufrieron abusos sexuales mientras estuvieron escolarizados en centros catalanes propiedad de la orden. La congregación religiosa pagó, al final, una indemnización a 25 víctimas. En total: unos 350.000 euros.

