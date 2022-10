Madrid no abrirá los centros de urgencias extrahospitalarias donde no haya médico o enfermera

La Administración se compromete con los sindicatos a subsanar los problemas derivados "de la precipitada apertura" de los 80 centros sanitarios 24 horas.

Según datos que ha ido recopilando AMYTS ante el "escenario de estrés, desprotección y de riesgo para el paciente y para el profesional", al menos 21 médicos de los Servicios de Urgencia Rural (SAR) ya han renunciado a su puesto,

La Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de Madrid ha convocado una reunión urgente esta misma mañana de lunes con los sindicatos de la Mesa Sectorial con un único punto en el orden del día: el modelo organizativo de los centros sanitarios 24 horas que, tras la pandemia, abrieron sus puertas el pasado jueves con numerosas incidencias: un 60% de los médicos y, en total, un 40% de los trabajadores causaron baja el primer día.

En la reunión celebrada este lunes entre la administración y la comisión de seguimiento de negociación de la reordenación de las urgencias extrahospitalarias, las organizaciones sindicales han puesto encima de la mesa "toda la problemática derivada de la precipitada apertura de los centros". Citan "graves problemas organizativos ocasionados por la ausencia de planificación previa y la comunicación a última hora a los profesionales del centro al que se iban a adscribir, sin tener en cuenta los criterios existentes (antigüedad en el SNS, cercanía a domicilio) para dichos desplazamientos provisionales así como la planificación sin haber tenido en cuenta reducciones de jornada, permisos, cambios…".

La pasada semana, cuatro de los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad -SATSE Madrid, CSIT Unión Profesional, CC.OO. y UGT- firmaban un acuerdo para la desconvocatoria definitiva de un paro que, a costa del nuevo modelo, se había previsto para esos mismos días, coincidiendo con la apertura de los centros. Entre los compromisos adquiridos por el comité de huelga y la administración regional, figuraba que se iniciaba un periodo transitorio de jornadas y turnos de trabajo desde este jueves hasta el 31 de diciembre de 2022.

También, que los 80 centros sanitarios 24 horas -así se llamarán ahora- se abrirán en las mismas ubicaciones que tenían los antiguos dispositivos del Servicio de Atención Rural (SAR) y los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). Una reapertura que lleva meses envuelta en la polémica y que, este jueves, cuando por fin las instalaciones volvían a abrir sus puertas, para atender a los miles de madrileños que llevaban mucho tiempo reclamando esas urgencias extrahospitalarias, se ha visto envuelta en un enorme caos.

Ante la tensísima situación vivida desde el jueves, sindicatos y administración han vuelto a reunirse en mitad del puente de Todos los Santos, en busca de una solución urgente. Según informan las organizaciones sindicales, en el encuentro se han conseguido una serie compromisos por parte de la Administración. El primero, cumplir con la reorganización adecuada del personal, "siguiendo los criterios que se firmaron en el acuerdo, subsanando, a la mayor brevedad posible, el caos producido al inicio del proceso y corrigiendo los errores existentes".

La Consejería de Sanidad ha asegurado que los centros deberán contar con los tres profesionales: celador, enfermera y médico.

Además, la Consejería de Sanidad se ha comprometido a asegurar que los centros deberán contar con los tres profesionales: celador, enfermera y médico y ha adquirido el compromiso de no abrir los centros en los que no haya médico ni enfermera, como sucedió el día de su reapertura donde hubo instalaciones sanitarias que abrieron con sólo un celador. La Consejería se ha comprometido, también, a realizar, a la mayor brevedad posible, el análisis de la actividad asistencial en los centros, para ajustar el número de profesionales necesarios y asegurar la calidad asistencial evitando, a su vez, la sobrecarga a los trabajadores, tal y como está recogido en el acuerdo".

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), sindicato mayoritario entre los médicos madrileños, ha criticado este lunes "el caos organizativo que ha provocado la Consejería de Sanidad en el primer fin de semana de los 'nuevos' PAC (Puntos de Atención Continuada)". Durante estos dos días el sindicato ha ido recogiendo incidencias que, en su opinión, demuestran que la reestructuración de la Comunidad de Madrid "hace aguas por todos los lados".

AMYTS relata "situaciones extremas e inaceptables" como la agresión que sufrió una médica y un enfermero en un PAC por la falta de material. Desde la asesoría jurídica de AMYTS se están estudiando todas las vías para "que ninguna agresión quede sin respuesta y protección. Además, acusan a la Consejería de Sanidad y a varios diputados del Partido Popular de "lanzar una campaña de desprestigio ante los profesionales acusándolos de boicotear la reapertura de estos puntos sanitarios". El sindicato se ha desmarcado del resto de organizaciones de la Mesa Sectorial y ha convocado una huelga entre los trabajadores de estos centros a partir del 7 de noviembre.

De hecho, ya el pasado viernes desde AMYTS mostraron su "profundo rechazo a estas acusaciones" -dudan de los datos de bajas que comunicó a los medios la Consejería de Sanidad- y tildan de "irresponsables" a aquellos cargos públicos que han querido enfrentar a los pacientes con los profesionales. Para Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, "el balance de la apertura precipitada y sin las debidas condiciones tanto técnicas como de personal de los PAC es muy negativo". Insisten: desde que conocieron el nuevo modelo advirtieron que "los números no cuadraban y que no se puede abrir 80 dispositivos con el personal médico de 40".

Esto, añaden, provoca que centros de urgencias rurales como los (Servicios de Urgencia Rural) SAR y urbanos como los SUAP (Servicios de Urgencias Médicas de Atención Primaria) se queden "con la mitad de los médicos y dando pie a situaciones peligrosas para el paciente y para los profesionales". Como solución AMYTS sugirió a la Consejería de Sanidad que se ofreciera a los médicos del SUMMA 112 que volvieran voluntariamente a sus antiguos SUAP ante esta reapertura. "La Administración no quiso escuchar alegando que no querían desmantelar las Unidades de Atención Domiciliaria (UAD) del SUMMA 112 con este movimiento. Pero durante la apertura en estos días no han dudado en desplazar a profesionales de las UAD e incluso de las UVI a estos PAC para mantener el espejismo de centros abiertos", señala el sindicato.

Según los datos que ha ido recopilando el sindicato "ante este escenario de estrés, desprotección y de riesgo para el paciente y para el profesional, al menos 21 médicos SAR ya han renunciado a su puesto". Incluso, añaden, han tenido constancia de que, ante la falta de personal, muchos de estos centros han tenido que cerrar. A lo largo del fin de semana también les "han ido llegando comunicaciones de compañeros que han tenido que hacer frente a largas horas de guardia sin material básico como desfibriladores o sin apenas espacios acondicionados al descanso".

Además, abunda este sindicato, la Comunidad de Madrid ha fiado la operatividad de los PAC en el sábado "a la voluntariedad de los profesionales de Atención Primaria. Una Atención Primaria que, en su día a día, cuenta con un 20% de las consultas sin médico provocando una terrible sobrecarga para los médicos de Familia y pediatras que siguen sobreviviendo en los centros de salud".

