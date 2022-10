80 centros sanitarios, 24 horas, apertura el 27 de octubre: así serán las urgencias extrahospitalarias de Madrid

El anuncio ha tenido lugar en pleno conflicto con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad y la convocatoria de una huelga a partir del 25 de octubre en protesta por las condiciones laborales que tendrán los sanitarios que atenderán esos centros.

Isabel Díaz Ayuso.

Las nuevas urgencias extrahospitalarias de Madrid abrirán el próximo 27 de octubre. Serán 80 centros sanitarios que estarán operativos 24 horas al día. El anuncio ha tenido lugar en pleno conflicto con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad y la convocatoria de una huelga a partir del 25 de octubre en protesta por las condiciones laborales que tendrán los sanitarios que atenderán esos centros. Supone la reapertura de los 78 puntos de urgencias extrahospitalarias que había antes de la pandemia y, además, se mantienen otros dos que ya están operativos (El Molar y Alcalá de Henares).

Según ha dado a conocer la Comunidad de Madrid, todos contarán con médicos, personal de enfermería (celadores o auxiliares administrativos). Además, se producirá un adelanto a las 17 horas de la apertura de la atención para urgencias. El SUMMA 112 mantendrá todos sus dispositivos para atención a domicilio a pacientes con problemas de desplazamiento o más fragilidad y todo el personal de Atención Primaria, por primera vez, podrá realizar de forma voluntaria jornadas complementarias retribuidas. La región también cuenta con 27 hospitales públicos con urgencias las 24 horas.

Reivindicaciones de Ayuso

Al tiempo que desde la Consejería de Sanidad se informaba de los detalles, desde la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha repetido estos mismos hitos de su próxima gestión sanitaria y ha espetado a la izquierda que el ruido que están haciendo ahora en torno a la sanidad se debe a que con los anuncios que van a realizar a partir de ahora desde su Gobierno "van a tener que romper todas sus pancartas". "No soportan que les quiten la bandera de la atención publica", les ha espetado.

Ayuso ha vuelto a reivindicar la calidad de los servicios sanitarios de la región y ha pedido a los tres grupos de la oposición, a quien ha llamado "trío vallecano", que comparen "las listas de espera quirúrgicas" de Madrid con las de otras comunidades autónomas porque está "por debajo de la media". Mientras los portavoces parlamentarios negaban con la cabeza, Ayuso les ha recordado que esta misma semana se ha conocido que 6 de los 10 mejores hospitales nacionales están en Madrid, uno de ellos está entre los 20 mejores del mundo, llevándose los aplausos de toda la bancada popular.

Precisamente, Juan Lobato, portavoz del PSOE, ha reivindicado que la Sanidad pública madrileña era un gran servicio público de calidad hasta que llegó ella a la presidencia, obviando que desde su formación se ha criticado siempre la gestión sanitaria de Esperanza Aguirre, principalmente desde el boom de la sanidad privada en la región en la época de Javier Fernández-Lasquetty como consejero de Sanidad. "¿Qué ha pasado desde que es usted presidenta?" se ha preguntado Lobato, pidiendo a Ayuso que no se escude en la crisis del covid "porque las listas de espera han crecido más este año listas de espera que en pandemia". Más tarde ha explicado que "en el Gobierno de la Comunidad de Madrid están acostumbrados a hablar mal" de la región, pero él y su partido van en la línea contraria: "Yo no voy a dejar de hablar bien de Madrid porque me importa que a Madrid le vaya bien".

A la huelga

El comité de huelga y la Consejería se reunían el miércoles para buscar una solución al enorme conflicto generado a costa del la organización del nuevo modelo de organización de las urgencias extrahospitalarias que supondrá que los casi 700 sanitarios que atendían los 40 Servicios de Atención Rural (SAR) y 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que funcionaban antes de la pandemia pasarán a formar parte de los nuevos 80 centros.

Sanidad de Madrid confía en llegar a un acuerdo con los sindicatos para resolver el conflicto y evitar el paro, sobre todo en un momento en el que preocupa la subida en la incidencia del covid y de las afecciones respiratorias propias del otoño lo que, nuevamente saturará los centros de salud y hará más necesaria la asistencia en las urgencias extrahospitalarias.

El conflicto de los SUAP

Las urgencias extrahospitalarias han sido motivo de conflicto permanente entre la Consejería y las organizaciones sindicales, asociaciones de vecinos y oposición tras el cierre de los SUAP con el estallido de la pandemia. El Gobierno regional había adquirido el compromiso de reactivar la atención de las urgencias extrahospitalarias durante las noches y los fines de semana unificando la nomenclatura de todos los centros (hasta ahora SUAP -Servicios de Urgencias de Atención Primaria-; SAR -Servicios de Atención Rural- y PACs, Puntos de Atención Continuada).

Según la Comunidad de Madrid, el nuevo modelo permitirá reforzar los horarios y el personal de los centros con mayor actividad y a los que acude más población. Así, en 8 de cada 10 de estos puntos se adelantará su horario de atención de urgencias a las 17.00 horas. De esta manera, el objetivo es intensificar el horario de tarde habitual de las consultas de Primaria cuando haya mayor demanda. Para cubrir todo el horario, se aplicará una jornada, con carácter voluntario, a la que podrán acogerse los más de 13.600 sanitarios de los centros de salud. Además, el SUMMA 112 mantendrá todos sus dispositivos y recursos para seguir llevando la atención a domicilio de los pacientes con problemas de desplazamiento o más vulnerables.

Tensión en la sanidad madrileña

La sanidad madrileña vive un momento de tensión. Si la pasada semana se anunciaba la huelga por parte de todos los sindicatos de la mesa sectorial a costa de las urgencias extrahospitalarias, este lunes, se sumaba la dimisión de la gerente de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad, Sonia Martínez Machuca. Además, la Consejería de Sanidad ha anunciado el relevo del gerente del Hospital Clínico San Carlos, tras 21 años en el puesto y el del Gregorio Marañón, tras la evaluación de su gestión.

El martes, eran los médicos de Urgencias del Hospital Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes, los que decían basta" ante la "terrible sobrecarga asistencial" y anunciaban que se van a la huelga indefinida a partir del 28 de octubre. Según la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) detrás del anuncio de huelga hay una "situación de extrema gravedad" que viene de lejos: pocos médicos, sobrecarga de trabajo (vulnerando normativas de descanso) y una atención a los pacientes que "está en riesgo".

Noticias relacionadas