Caos en la reapertura de las urgencias extrahospitalarias de Madrid: un 60% de los médicos no ha ido a trabajar

AMYTS denuncia que "los médicos han ido recibiendo correos electrónicos comunicándoles a dónde tienen que ir a trabajar en apenas unas horas y sin respetar incluso su descanso".

CCOO Sanidad Madrid habla de incidencias en la mayoría de los 80 centros y menciona varios en los que se ha abierto el servicio sólo con un celador.

La Consejería de Sanidad admite que han faltado "muchísimos" médicos (46 de los 78) ; Fernando Prados, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública ha reconocido que "es posible que todos los trabajadores no hayan recibido la información de forma correcta por lo que pedimos disculpas".

Manifestación el pasado sábado en defensa de la sanidad pública madrileña. / CCOO

Los centros de urgencias extrahospitalarias de Madrid han abierto esta tarde sus puertas esta tarde en medio un enorme caos. Según denuncian los sindicatos, se han producido "múltiples incidencias". En la noche de ayer (miércoles) y en la madrugada, "los médicos han ido recibiendo correos electrónicos comunicándoles a dónde tienen que ir a trabajar en apenas unas horas y sin respetar incluso su descanso", se quejan desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) que asegura tener constancia "de numerosas renuncias de médicos de urgencias rurales en desacuerdo al Plan de Urgencias Extrahospitalarias planteado y ante este maltrato". La Consejería de Sanidad, por su parte, admite que un 60% de los médicos y, en total, un 40% de los trabajadores han causado baja.

Según ha declarado Fernando Prados, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, esta misma tarde han sido "muchísimos" los trabajadores que han faltado a su puesto de trabajo en el primer día de apertura de los 80 Centros Sanitarios 24 horas para la atención de urgencias extrahospitalarias con los que se recuperaba la totalidad de los puntos que había antes de la pandemia por coronavirus y se completaba el mapa asistencial que funcionaba en febrero del año 2020. Centros que han estado cerrados durante la crisis sanitaria y se reabren tras meses de movilizaciones y amenazas de huelga por parte de los sanitarios.

Prados ha señalado que aún así algunos centros han podido abrirse, gracias al apoyo del 112 y los trabajadores que sí han acudido. Se remitió también a las diferentes reuniones con los sindicatos para reabrir estos centros. Durante el tiempo que ha ido durando la negociación, prosiguió, se han ido modificando los aspectos que los sindicatos les han indicado.

Este miércoles, cuatro de los cinco sindicatos que tienen representación en la Mesa Sectorial de Sanidad -SATSE Madrid, CSIT Unión Profesional, CC.OO. y UGT- firmaban un acuerdo para la desconvocatoria definitiva del paro que, a costa del nuevo modelo, se había previsto para esta semana. Entre los compromisos adquiridos por el comité de huelga y la administración regional, figura que se inicia un periodo transitorio de jornadas y turnos de trabajo desde este jueves hasta el 31 de diciembre de 2022.

AMYTS planea huelga

Un acuerdo del que se desmarcó la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) para quien en la reestructuración no se aborda "la sobrecarga intolerable que va a suponer (y la posible rebaja de calidad asistencial por no poder dar la cobertura adecuada a la demanda) tener que atender a 80 centros con la plantilla médica de 40 centros". Por lo que mantiene la convocatoria de huelga de los médicos que, informan, registrarán oficialmente en las próximas horas.

Despertarme por la mañana,en mi día de vacaciones,y ver que a la 1 de la madrugada me han informado de un cambio de horario,jornada,y lugar geográfico donde he de incorporarme en 8h.¿Dignidad?¿Legalidad?Qué falta de respeto a quien tanto se forma para cuidarte.Carecemos de líder pic.twitter.com/zPhG7HuZOB — Susana Ruiz (@RuizSusikiu) 27 de octubre de 2022

Este jueves, el mismo día que, por la tarde, echaban a andar los nuevos centros -que estarán en las mismas ubicaciones que tenían los antiguos dispositivos del Servicio de Atención Rural (SAR) y los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP)-, este sindicato médico ha denunciado lo que está sucediendo en las últimas horas ante esta reapertura tan esperada por miles de madrileños. Así, indican que, en la noche de ayer miércoles y en la madrugada de hoy, los facultativos "han ido recibiendo correos electrónicos tienen constancia "de numerosas renuncias de médicos de urgencias rurales en desacuerdo al Plan de Urgencias Extrahospitalarias planteado y ante este maltrato".

Desde la Consejería de Sanidad se señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que se ha enviado un correo personalizado a cada uno de los 700 profesionales con la planilla de los dos próximos meses. Sin embargo, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria ha admitido esta misma tarde que "la actuación que nos hemos encontrado es que ha habido muchísimos profesionales, muchos más de los que habitualmente surgen bajas, que no han venido a sus centros y nos han obligado a una reestructuración del sistema porque lo más importante es que a todos los pacientes hay que atenderles y por tanto les daremos cobertura en el día de hoy".

El dirigente sanitario ha admitido que han tardado "mucho" en facilitar a los sindicatos la información de cómo se realizaría esa reestructuración porque "realmente hasta antes de ayer no cerramos el acuerdo". En esa línea, ha reconocido que "es posible que todos los trabajadores no hayan recibido la información de forma correcta por lo que pedimos disculpas". Ha admitido que 46 médicos de los 78 "no han acudido de forma sobrevenida" y no han encontrado suplentes. Señaló que también han faltado enfermeras y celadores, "en menor porcentaje".

Queja formal de CCOO

CCOOO Sanidad Madrid, por su parte, ha trasladado una queja formal a la Gerencia de Atención Primaria "sobre el proceder y el maltrato a los y las profesionales que van a hacer posible la atención en Urgencias de Atención Primaria, en el primer día de atención de estos centros". Los responsables del sindicato aseguran que están intentando solucionar con los profesionales afectados las "múltiples incidencias que se están produciendo" y de las que responsabilizan a la Consejería de Sanidad que, aseguran, podría haber "demorado hasta mañana la apertura de estos servicios para una correcta gestión de la atención en los mismos" tal y como, dicen, expusieron en sucesivas reuniones. Citan centros como los de Valdemoro, Rivas, Federica Montseny o Soto del Real que no tienen médico ni enfermeras, y en los que sólo un celador ha abierto el servicio.

Este sindicato añade que la vigilancia del procedimiento de implantación del nuevo plan para Urgencias de Atención Primaria y la organización del trabajo y destino del personal afectado, forma parte del seguimiento, durante los próximos dos meses, que exigió para poner su firma en el preacuerdo con la Consejería de Sanidad, antes de aceptar el plan como definitivo.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en un centro de salud. / C.M.

Ante las quejas de los facultativos, Sanidad señalaba que se había enviado un correo personalizado a cada uno de los 700 profesionales con la planilla de los dos próximos meses. Las planillas se actualizarán, no obstante, con las vacaciones pedidas y autorizadas, excedencias y reducciones, porque todo se va a respetar tal cual lo tenían contemplado, aseguran.

Casi 700 profesionales

Para llevar a cabo la apertura de las urgencias extrahospitalarias, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) disponía, según sus cálculos, de 698 profesionales, de los que 228 son médicos, 270 enfermeras y 200 celadores. De ellos, 552 proceden de los antiguos Servicios de Atención Rural (SAR) y 146 del SUMMA 112, y dependerán de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, que organizará todos los turnos de trabajo según lo pactado con los representantes sindicales en Mesa Sectorial, señala la Consejería de Sanidad.

La jornada laboral ordinaria será de 1.642,5 horas anuales, las mismas que el resto del personal del SERMAS. Los turnos de lunes a viernes y de los domingos se consideran jornada ordinaria y los de los sábados y festivos, complementaria, que se ofertará en primer lugar con carácter voluntario a los 698 profesionales que darán cobertura a estos puntos. Posteriormente, se ofertarán con carácter voluntario también al resto de los trabajadores que conforman la Atención Primaria.

Los equipos para la atención de las urgencias extrahospitalarias entrarán a trabajar a las 15 o a las 17 horas dependiendo del centro.

Este nuevo modelo, indica el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, permitirá reforzar además aquellos centros con más actividad y mayor frecuentación de la población. Así, los equipos para la atención de las urgencias extrahospitalarias entrarán a trabajar a las 15 o a las 17 horas dependiendo del centro, y coincidirán con la atención habitual que prestan los centros de salud en horario habitual de consultas, mejorando de esta manera la asistencia en las franjas horarias de mayor presión. A su vez, el SUMMA 112 mantendrá todos sus dispositivos y recursos para seguir llevando la atención al domicilio de los pacientes con problemas de desplazamiento o más fragilidad, además seguir ocupándose de la urgencia y emergencia sanitaria.

Del total de 80 centros, en Madrid capital abrirán quince en distritos como Carabanchel, Latina (2 puntos), Puente de Vallecas (2 puntos), Fuencarral-El Pardo, Usera, Chamberí, Arganzuela, Hortaleza o Villaverde

Con información de la Consejería, del total de 80 centros, en Madrid capital abrirán quince. En concreto en los distritos de Carabanchel, Latina (2 puntos), Puente de Vallecas (2 puntos), Barajas, Fuencarral-El Pardo, Usera, Salamanca, Chamberí, Arganzuela, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza y Villaverde. Asimismo, estarán las urgencias de Algete, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Buitrago del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Cercedilla, Majadahonda, Chinchón, Ciempozuelos, Collado Villalba, Colmenar de Oreja, Colmenar Viejo, Fuenlabrada, El Escorial, Fuente El Saz, Galapagar, Getafe (2 puntos), Griñón, Guadarrama, Humanes de Madrid, Coslada, La Cabrera, Leganés (2 puntos), Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas de Madrid, Alcalá de Henares, Manzanares El Real, Meco, Mejorada del Campo, y Moralzarzal.

Se suman a estos centros Morata de Tajuña, Móstoles, Navalcarnero, Navas del Rey, Paracuellos del Jarama, Parla, Perales de Tajuña, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rascafría, San Sebastián de los Reyes, Robledo de Chavela, San Agustín del Guadalix, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, San Martín de Valdeiglesias, Soto del Real, Torrelaguna, Torrelodones, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Tres Cantos, Valdemoro, Velilla de San Antonio, Villa del Prado, Villanueva de la Cañada, Villarejo de Salvanés y Villaviciosa de Odón.

Aparte, se mantienen en servicio otros dos puntos que ya abren de manera estable las 24 horas y los 365 días al año. Uno es el Centro de Urgencias Extrahospitalarias (CUE) de El Molar, atendido por el SUMMA 112, y la Casa de Socorro de Alcalá de Henares, un dispositivo que también está funcionando ininterrumpidamente todo el año con médicos y enfermeras de Atención Primaria.

Noticias relacionadas