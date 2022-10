Madrid abre sus urgencias extrahospitalarias sin la amenaza de la huelga de sanitarios

De los cinco sindicatos que tienen representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, cuatro -SATSE Madrid, CSIT Unión Profesional, CC.OO. y UGT- han firmado un acuerdo para la desconvocatoria definitiva del paro

Se desmarca la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) que considera que, pese a las mejoras del documento, la Consejería de Sanidad no aborda la "sobrecarga intolerable" que va a suponer el nuevo modelo

Manifestación del pasado sábado en Madrid. / CCOO

Los nuevos puntos de urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid se ponen en marcha mañana jueves tal y como había previsto la Consejería de Sanidad. De los cinco sindicatos que tienen representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, cuatro -SATSE Madrid, CSIT Unión Profesional, CC.OO. y UGT- han firmado un acuerdo para la desconvocatoria definitiva del paro. Se desmarca la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) que considera que no se aborda "la sobrecarga intolerable que va a suponer (y la posible rebaja de calidad asistencial por no poder dar la cobertura adecuada a la demanda) tener que atender a 80 centros con la plantilla médica de 40 centros".

El nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias, de la Comunidad ha sido uno de los temas más calientes de los últimos meses. En unas jornadas trepidantes, sindicatos y Consejería de Sanidad han llegado a un acuerdo, in extremis, para evitar llegar a la huelga. Si el lunes, el comité de huelga anunciaba que suspendía, durante 48 horas, el paro previsto desde ayer martes, este miércoles cuatro de los sindicatos de la Mesa Sectorial han firmado un acuerdo en el que se adquieren compromisos como que todos los centros sanitarios 24 horas -así se llamarán ahora- se abrirán en las mismas ubicaciones que tenían los antiguos dispositivos del Servicio de Atención Rural (SAR) y los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), como ya se sabe cerrados desde que estalló la pandemia.

Los compromisos adquiridos por el comité de huelga y la administración regional implican que se abre un periodo transitorio de jornadas y turnos de trabajo durante dos meses.

Además, los compromisos adquiridos por el comité de huelga y la administración regional, implican, entre otros aspectos, que se abre un periodo transitorio de jornadas y turnos de trabajo desde mañana jueves hasta el 31 de diciembre de 2022. La jornada laboral, durante ese periodo, será de 1.642,5 horas anuales. Los sábados y festivos se cubrirán en jornada complementaria, que se ofrecerá de forma voluntaria, en primer lugar a los profesionales adscritos a esos dispositivos. En caso de no cubrirse, se realizarán con jornada ordinaria con los retenes de los centros 24 horas. En último lugar, se cubrirán de forma complementaria con los voluntarios de Atención Primaria.

En un comunicado, el comité de huelga señala que se ha abierto "un período de negociación que se extenderá durante dos meses para pactar acuerdos que garanticen los derechos de los trabajadores" y abunda que "en este modelo transitorio que se aplicará se han atendido gran parte de las peticiones de las organizaciones convocantes".

El nuevo modelo de urgencias se estrena mañana jueves. Los casi 700 sanitarios que atendían los 40 Servicios de Atención Rural (SAR) y 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que funcionaban antes de la pandemia pasarán a formar parte de los nuevos 80 centros. Todos contarán con médicos, personal de enfermería y celadores o auxiliares administrativos. Además, se producirá un adelanto a las 17 horas de la apertura de la atención para urgencias.

El SUMMA 112 mantendrá todos sus dispositivos para atención a domicilio a pacientes con problemas de desplazamiento o más fragilidad y todo el personal de Atención Primaria, por primera vez, podrá realizar de forma voluntaria jornadas complementarias retribuidas. La región también cuenta con 27 hospitales públicos con urgencias las 24 horas.

El sindicato de médicos, se desmarca

El acuerdo alcanzado entre el comité de huelga SAR-SUAP y la Comunidad no ha sido suscrito por AMYTS, sindicato mayoritario entre los médicos madrileños. Los médicos afectados en esta reestructuración han decidido que se rechace el documento. Pese a las mejoras, señala AMYTS, los profesionales han valorado "un problema mayúsculo y que la Consejería de Sanidad no aborda: la sobrecarga intolerable que va a suponer (y la posible rebaja de calidad asistencial por no poder dar la cobertura adecuada a la demanda) tener que atender a 80 centros con la plantilla médica de 40 centros".

Otros motivos que han llevado al rechazo, añaden, es que la jornada complementaria no obligatoria que pudiera realizarse por cualquier médico de Atención Primaria que la Consejería no garantiza la cobertura de la libranza de esa jornada y, por tanto, "generaría una sobrecarga asistencial añadida a la ya existente a los médicos del centro de salud, que tiene aproximadamente un 20% de consultas sin cubrir y en Pediatría mucho mayor".

"En las próximas horas, comunicaremos los siguientes pasos relacionados con la huelga", indica el sindicato, que explica que su asesoría jurídica asegura que "habrá que redactar una nueva convocatoria de huelga específica para médicos del Servicio de Asistencia Rural (SAR)". Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, su intención es ir al paro de los facultativos.

Noticias relacionadas